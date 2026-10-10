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Thông tin mới nhất về tuyến đường 6 tỷ USD, rộng gấp 2 lần đường băng sân bay, đi qua loạt đại đô thị, kết nối trực tiếp tới sân vận động lớn nhất thế giới của Vingroup

Văn Đoan
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Xã Phú Xuyên đã chi trả hơn 24 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ người dân có đất bị thu hồi để thực hiện Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.

Theo thông tin từ xã Phú Xuyên, tính đến ngày 7/10, địa phương đã chi trả hơn 24 tỷ đồng cho các hộ gia đình, cá nhân có đất trồng lúa, đất mồ mả bị ảnh hưởng bởi dự án.

Đoạn tuyến đi qua xã Phú Xuyên dài khoảng 9km. Thời gian qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng xã cùng các đơn vị liên quan đã kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất và hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ.

Công tác chi trả được tổ chức theo từng địa bàn. Trong các ngày 7-9/10, địa phương triển khai nhiều đợt chi trả tại các thôn Phú Mỹ, Nam Phú, Nguyên Hanh, An Định, An Lãng, Phú Cường và Lam Sơn.

Xã Phú Xuyên đang tiếp tục rà soát hồ sơ, giải quyết vướng mắc và hoàn tất thủ tục chi trả cho các hộ đã thống nhất phương án, từng bước bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A, đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, được khởi công ngày 19/5, với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 6 tỷ USD.

Thông tin mới nhất về tuyến đường 6 tỷ USD, rộng gấp 2 lần đường băng sân bay, đi qua loạt đại đô thị, kết nối trực tiếp tới sân vận động lớn nhất thế giới của Vingroup - Ảnh 1.

Hiện trạng tuyến Quốc lộ 1A.

Tuyến đường dài khoảng 36,3km, điểm đầu tại khu vực hầm Kim Liên, thuộc địa bàn các phường Kim Liên và Bạch Mai; điểm cuối kết nối nút giao Cầu Giẽ, thuộc xã Chuyên Mỹ. Theo phương án được xác định, tuyến đi qua 18 phường, xã của Hà Nội.

Đây là trục chính đô thị có mặt cắt ngang rộng tới 90m, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và hai đường gom, mỗi bên 3 làn xe. Tuyến có tốc độ thiết kế 80km/h.

Dự án do liên danh nhà đầu tư gồm Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới, Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hoàng Vân và CTCP Nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương lai thực hiện.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng khả năng kết nối từ trung tâm Hà Nội đến các khu đô thị và không gian phát triển phía Nam như Ocean Park, dự án của Trump Organization, Đô thị Phú Xuyên và Sun Urban City.

Đáng chú ý, tuyến đi qua Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội rộng hơn 9.170ha. Tâm điểm của khu đô thị này là sân vận động VinFast - Trống Đồng, dự kiến có sức chứa 135.000 chỗ ngồi, được định hướng trở thành một trong những sân vận động có quy mô lớn nhất thế giới.

Siêu dự án 5,6 tỷ USD mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây dựng tại tỉnh sát vách TPHCM đạt cột mốc quan trọng
Tags

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A

phú xuyên

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