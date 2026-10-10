Siêu dự án 5,6 tỷ USD mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang cho xây dựng tại tỉnh sát vách TPHCM đạt cột mốc quan trọng

Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, dự án có quy mô 1.089,6 ha. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã thực hiện được 1.006,78 ha, đạt 92,40%; đã chi trả bồi thường cho 4.991 trường hợp, với diện tích 862,25 ha…

Chiều ngày 8/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trương Thanh Liêm có buổi khảo sát và nghe nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây và các dự án đang triển khai trên địa bàn xã Phước Vĩnh Tây.

Theo báo cáo, trên địa bàn xã Phước Vĩnh Tây hiện có 10 công trình, dự án công nghiệp, đô thị, dân cư, tái định cư… được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng diện tích khoảng 1.369 ha, chiếm 39,85% diện tích tự nhiên của xã. Trong đó, 3 dự án với diện tích 1.129,26 ha đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đang triển khai công tác bồi thường.

Đối với Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, dự án có quy mô 1.089,6 ha. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã thực hiện được 1.006,78 ha, đạt 92,40%; đã chi trả bồi thường cho 4.991 trường hợp, với diện tích 862,25 ha. Bên cạnh đó, hơn 1.686 nhà ở, công trình đã được vận động di dời và hơn 5.597 phần mộ được phối hợp di dời trong phạm vi dự án.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ. Phần việc còn lại chủ yếu tập trung ở những trường hợp có tính chất phức tạp, cần rà soát, hoàn thiện hồ sơ và xác định hướng xử lý phù hợp. Các cơ quan chức năng đang phối hợp với địa phương tập trung giải quyết từng nhóm vướng mắc, đồng thời tăng cường vận động, đối thoại để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây nằm tại xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh với quy mô gần 1.100ha, được khởi công ngày 19/8/2025.

Theo quy hoạch, Phước Vĩnh Tây được định hướng trở thành khu đô thị sinh thái, thông minh và phát triển bền vững, tích hợp hệ thống tiện ích gồm y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, công viên và các không gian cảnh quan.

Đáng chú ý, dự án sở hữu cơ cấu sản phẩm quy mô lớn. Theo quy hoạch tổng thể, toàn khu dự kiến cung cấp 15.244 lô đất ở thấp tầng và 2.370 căn nhà ở tái định cư.

Chủ đầu tư định hướng ưu tiên triển khai phân khu A rộng 234ha, trong đó khoảng 82ha dành cho các công trình nhà ở. Hai phân khu B và C có diện tích lần lượt 534ha và 322ha sẽ được triển khai gối đầu, hướng tới hoàn thiện toàn bộ đại đô thị với quy mô dân số khoảng 90.000 người vào cuối năm 2030.

Dự án có tổng mức đầu tư 144.663 tỷ đồng (5,6 tỷ USD). Mức đầu tư này bao gồm chi phí xây dựng đã gồm thuế giá trị gia tăng, các nghĩa vụ tài chính về đất đai và chi phí lãi vay được vốn hóa.﻿



