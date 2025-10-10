Thông tin mới nhất về tình hình 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc

Căn cứ báo cáo và ý kiến của các đơn vị dự họp, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các ngân hàng nhận CGBB, các ngân hàng CGBB, Ban kiểm soát đặc biệt các ngân hàng CGBB và các đơn vị, vụ, cục thuộc Ngân hàng Nhà nước trong việc hỗ trợ, triển khai thực hiện những nội dung tại Phương án CGBB đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Do đó, cùng với các cơ chế, giải pháp hồ trợ từ Nhà nước theo quy định của pháp luật và sự hỗ trợ tích cực của các ngân hàng nhận CGBB, sau gần 01 năm thực hiện chuyển giao, các ngân hàng CGBB đã đạt được những kết quả tích cực như: Về cơ bản, các ngân hàng được CGBB đã hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức và kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, đã thực hiện thay đổi tên, nhận diện thương hiệu và ra mắt thương hiệu mới để tận dụng tối đa sức mạnh thương hiệu bảo trợ của các ngân hàng nhận CGBB, tạo dựng niềm tin cho khách hàng, các ngân hàng được CGBB đã tích cực rà soát, sắp xếp lại mạng lưới hoạt động, đồng thời đề nghị NHNN xem xét chấp thuận, cho phép phát triển, mở rộng mạng lưới để có thể tối ưu chi phí hoạt động cũng như khả năng tiếp cận, phát triển quy mô khách hàng.

Các ngân hàng được CGBB đang từng bước nâng cấp, chuyển đổi hệ thống công nghệ thông tin với mục tiêu đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh liên tục cũng như đảm bảo an toàn an ninh thông tin của ngân hàng.

Bên cạnh đó, tình hình hoạt động của các ngân hàng được CGBB đã có những chuyển biến tích cực: Quy mô tổng tài sản, vốn huy động, dư nợ đều tăng trưởng cao. Nợ xấu từng bước được xử lý, một số ngân hàng hoạt động đã có lãi hoặc giảm lỗ so với cùng kỳ năm 2024. Theo đó, về cơ bản 04 ngân hàng được CGBB bước đầu đã bám sát và thực hiện kế hoạch năm đầu tiên trong giai đoạn 1 của Phương án CGBB.

Toàn cảnh Hội nghị. (Nguồn: SBV)

Phát biểu tại Hội nghị, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các ngân hàng nhận CGBB, các ngân hàng được CGBB khẩn trương, tích cực triển khai các giải pháp để đảm bảo phương án CGBB được thực hiện theo đúng nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các đơn vị, vụ, cục thuộc NHNN căn cứ chức năng, nhiệm vụ, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo NHNN khẩn trương xem xét, tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của các ngân hàng nhận CGBB, ngân hàng được CGBB và Ban kiểm soát đặc biệt các ngân hàng CGBB góp phần hỗ trợ các ngân hàng thực hiện phương án CGBB theo đúng nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm mục tiêu từng bước khôi phục hoạt động bình thường, khắc phục các yếu kém, đưa các ngân hàng được CGBB dần trở thành ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo có khả năng hoạt động liên tục, góp phần củng cố niềm tin đối với hệ thống ngân hàng và đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng theo quy định.