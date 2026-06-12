iPhone 18 Pro Max hứa hẹn sẽ là sản phẩm định hình lại tiêu chuẩn của các thiết bị di động cao cấp.

Bước tiến về công nghệ vi xử lý luôn là tâm điểm mỗi khi Apple ra mắt dòng sản phẩm mới, và iPhone 18 Pro Max dự kiến sẽ tạo ra một cú hích lớn chưa từng có. Nối tiếp những thay đổi kiến trúc ấn tượng đã manh nha từ thế hệ vi xử lý trước đó, Apple được cho là đã cải tiến các nhân tiết kiệm điện đến mức mang lại hiệu năng vượt trội nhưng mức tiêu thụ năng lượng gần như bằng không so với thế hệ A18 Pro.

Điều này tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của hãng trong việc duy trì khoảng cách công nghệ với phần còn lại của thị trường vi xử lý di động. Không chỉ nâng cao hiệu suất năng lượng, Apple còn thành công trong việc giảm chi phí sản xuất bằng cách thu nhỏ kích thước khuôn chip tới 10% so với các thế hệ trước, một thành tựu kỹ thuật đáng nể khi các tiến trình bán dẫn ngày càng trở nên phức tạp và đắt đỏ.

Đáng chú ý nhất, iPhone 18 Pro Max sẽ là một trong những thiết bị thương mại đầu tiên được trang bị chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm hoàn toàn mới của TSMC. Theo các báo cáo công nghệ mới nhất từ Macworld và VietNamNet, công nghệ này không chỉ mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng trên mỗi watt điện tiêu thụ mà còn ứng dụng phương pháp đóng gói module đa chip (WMCM), cho phép tích hợp trực tiếp dung lượng RAM lên đến 16GB vào SoC. Sự gia tăng khổng lồ về bộ nhớ này được thiết kế đặc biệt để phục vụ các tác vụ trí tuệ nhân tạo (Apple Intelligence) hoạt động mượt mà và ổn định trong thời gian dài trên thiết bị.

Song song với sức mạnh xử lý, thời lượng pin của iPhone 18 Pro Max hứa hẹn sẽ thiết lập những kỷ lục hoàn toàn mới trên thị trường smartphone. Để đạt được điều này, Apple được cho là sẽ loại bỏ chip mạng của Qualcomm để lần đầu tiên trang bị modem 5G C2 thế hệ mới do chính hãng tự thiết kế. Sự kết hợp giữa modem C2, chip kết nối không dây N2, tấm nền màn hình siêu tiết kiệm điện và các thuật toán tối ưu hóa trên nền tảng iOS 20 sắp tới sẽ giúp thiết bị quản lý luồng dữ liệu mạng hiệu quả hơn bao giờ hết. Thêm vào đó, nguồn tin rò rỉ từ trang 9to5Mac chỉ ra rằng dung lượng pin vật lý của máy sẽ được tăng lên khoảng 5.100mAh đến 5.200mAh. Dù viên pin lớn có thể khiến máy dày lên mức 8.8mm và nặng khoảng 240g, nhưng đây được xem là một sự đánh đổi hoàn toàn xứng đáng để có được thời lượng sử dụng vượt trội.

Không chỉ dừng lại ở hiệu năng và năng lượng, hệ thống nhiếp ảnh trên iPhone 18 Pro Max cũng chuẩn bị đón nhận nâng cấp phần cứng lớn nhất trong lịch sử dòng Pro. Camera chính 48MP dự kiến sẽ được tích hợp công nghệ khẩu độ biến thiên, cho phép người dùng chủ động điều chỉnh độ sâu trường ảnh và cải thiện khả năng thu sáng trong môi trường khắc nghiệt. Ở mặt trước, thiết kế màn hình sẽ trở nên liền mạch và rộng rãi hơn nhờ cụm Dynamic Island được thu nhỏ đáng kể, kết quả của việc di chuyển một phần cảm biến Face ID xuống dưới lớp kính hiển thị. Cùng với sự xuất hiện của các phiên bản màu sắc mới như Dark Cherry (đỏ rượu vang), iPhone 18 Pro Max đang chứng tỏ tham vọng to lớn của Apple trong việc tái định nghĩa trải nghiệm người dùng cao cấp.

Theo: 9to5Mac, Macworld