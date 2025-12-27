Thông tin mới nhất về dự án sân bay tại Ninh Bình 23.000 tỷ đồng do tỷ phú “ăn chay” Xuân Trường đề xuất

Theo phản ánh của cử tri tỉnh Ninh Bình, khu vực phường Tiên Sơn và các địa bàn lân cận hiện đang tập trung nhiều khu công nghiệp, khu đô thị cùng các công trình giao thông trọng điểm. Trong bối cảnh Ninh Bình đẩy mạnh phát triển công nghiệp - dịch vụ và tăng cường liên kết vùng, cử tri đề nghị các bộ, ngành sớm quan tâm, tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng lớn, nhằm hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ, khai thác hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Đáng chú ý, kiến nghị tập trung vào loạt dự án được xem là “đòn bẩy chiến lược” cho sự phát triển dài hạn của địa phương, gồm sân bay quốc tế Ninh Bình, cảng biển nước sâu Ninh Cơ, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, cùng tuyến đường gom phía Đông cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Cử tri cũng đề xuất sớm xác định ranh giới tuyến đường sắt tốc độ cao để địa phương chủ động công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, đồng thời điều chỉnh hướng tuyến đường gom nhằm tránh chồng lấn, nâng cao tính khả thi khi triển khai.

Sau khi nghiên cứu kiến nghị, Bộ Xây dựng cho biết, theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, hiện chưa có cảng hàng không nào được quy hoạch tại tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, Bộ cũng dẫn lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, theo đó trong trường hợp cần thiết, UBND tỉnh Ninh Bình có thể chủ động xây dựng Đề án quy hoạch cảng hàng không tại địa phương, gửi Bộ Xây dựng tổng hợp, rà soát và báo cáo Thủ tướng xem xét khi đủ điều kiện theo quy định.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình có ý kiến với UBND tỉnh để sớm tổ chức lập Đề án đánh giá khả năng hình thành cảng hàng không. Đề án này cần làm rõ nhu cầu thực tế, điều kiện triển khai, hiệu quả kinh tế - xã hội, tác động môi trường cũng như phương án huy động tối đa nguồn vốn ngoài ngân sách, trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Liên quan đến dự án cảng nước sâu Ninh Cơ, Bộ Xây dựng cho biết, trong các quy hoạch về hệ thống cảng biển đã được phê duyệt, khu vực này được định hướng nghiên cứu xây dựng các bến cảng tổng hợp phục vụ Khu kinh tế Ninh Cơ khi có yêu cầu. Hiện Bộ đang lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan đối với hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển và vùng đất, vùng nước cảng biển Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Đây sẽ là cơ sở để địa phương kêu gọi và phê duyệt chủ trương đầu tư bến cảng trong thời gian tới.

Đối với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Bộ Xây dựng cho biết đang chỉ đạo Ban Quản lý dự án đường sắt hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, phấn đấu khởi công vào tháng 12/2026. Ranh giới giải phóng mặt bằng sơ bộ đã được cung cấp cho UBND tỉnh Ninh Bình, làm cơ sở để địa phương nghiên cứu, triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng tuyến đường gom phía Đông cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, Bộ Xây dựng xác định đây là tuyến đường thuộc hệ thống đường tỉnh theo quy hoạch đã được phê duyệt. Do đó, UBND tỉnh Ninh Bình cần chủ động triển khai đầu tư, đồng thời nghiên cứu điều chỉnh hướng tuyến cho phù hợp thực tế, tránh chồng lấn với các dự án khác.

Theo Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình do UBND tỉnh xây dựng, sân bay dự kiến quy hoạch trên diện tích khoảng 664 ha, gồm hai đường băng đủ tiêu chuẩn tiếp nhận các dòng máy bay thân rộng như Boeing 787 và Airbus A350. Dự án được thiết kế đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4E theo ICAO, công suất khai thác dự kiến đạt 5 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và tăng lên 10 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Tổng mức đầu tư của dự án ước khoảng 23.216 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức PPP nhằm giảm áp lực cho ngân sách nhà nước. Nếu được thông qua, sân bay có thể khởi công từ năm 2027 và đưa vào khai thác sau khoảng hai năm xây dựng.

Trước đó, doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường do doanh nhân Nguyễn Văn Trường đứng đầu đề xuất cho phép được đầu tư, kêu gọi xây dựng sân bay quốc tế dự kiến đặt tại huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định cũ), hoặc một địa điểm do Bộ Xây dựng chọn lựa. Nguồn vốn đầu tư sân bay sẽ bao gồm ngân sách của tỉnh Ninh Bình mới và nguồn vốn xã hội hóa từ doanh nghiệp, không sử dụng vốn ngân sách Trung ương.

Trong báo cáo gửi tới Chính phủ vào đầu tháng 7, Bộ Xây dựng cũng bày tỏ quan điểm ủng hộ đề xuất xây dựng sân bay quốc tế tại Ninh Bình của doanh nghiệp này. Đồng thời, bộ đề xuất cấp có thẩm quyền giao UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lập đề án nghiên cứu khả năng hình thành cảng hàng không tại Ninh Bình gửi Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng.