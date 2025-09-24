Thông tin mới nhất mà khách hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank,... cần biết sớm

Từ ngày 1/10/2025, theo quy định tại Nghị định 119/2024/NĐ-CP của Chính phủ, mọi phương tiện khi lưu thông qua các trạm thu phí không dừng (ETC) trên toàn quốc bắt buộc phải sử dụng tài khoản giao thông - loại tài khoản định danh có liên kết với phương thức thanh toán không dùng tiền mặt là ví điện tử hoặc thẻ VISA. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí ETC.

Trường hợp chủ phương tiện đã đăng ký ví điện tử VETC và xác thực CCCD gắn chip, VETC sẽ tự động chuyển đổi từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông. Nếu chưa sử dụng ví/xác thực CCCD gắn chip, chủ phương tiện cần thực hiện xác thực CCCD chip để nâng cấp từ tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông trên ứng dụng VETC, theo các bước sau:

Từ 1/10/2025, chủ xe phải chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông liên kết ngân hàng theo Nghị định 119/2024, nếu không sẽ bị chặn tại trạm ETC. (Ảnh minh hoạ)

Bước 1: Tại màn hình Xác thực, bấm "Bắt đầu xác thực"

Bước 2: Chụp CCCD có gắn chíp theo hướng dẫn trên màn hình

Bước 3: Bật NFC trên điện thoại và làm theo hướng dẫn

Bước 4: Thực hiện định danh khuôn mặt theo hướng dẫn

Bước 5: Kiểm tra thông tin, lựa chọn "Tôi đồng ý" và bấm "Xác nhận" để hoàn tất

Bước 6: Nhận kết quả định danh thành công

Sau khi xác thực, chủ phương tiện tiến hành liên kết với các phương tiện thanh toán.

Trường hợp chủ phương tiện chuyển đổi sang tài khoản giao thông từ tài khoản thu phí ePass, cần tiến hành đăng nhập tài khoản, chọn mục Quản lý nguồn tiền. Sau đó, thực hiện liên kết với tài khoản Viettel Money hoặc thẻ tín dụng quốc tế rồi hoàn tất quá trình liên kết theo hướng dẫn. Chủ phương tiện cũng cần liên kết nguồn tiền từ ngân hàng vào ứng dụng Viettel Money hoặc chuyển tiền trực tiếp vào ví Viettel Money để đảm bảo số dư thanh toán phí giao thông.

Các ngân hàng lớn như Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV,…mới đây cũng đã có hướng dẫn chi tiết việc liên kết tài khoản với VETC.

Cách liên kết tài khoản Vietcombank với Ví VETC:

Bước 1: Khách hàng đăng nhập App VETC => Chọn biểu tượng menu bên trái màn hình => Chọn "Số dư Ví".

Bước 2: Chọn "Thêm Liên kết" => Chọn ngân hàng để liên kết.

Bước 3: Nhập và kiểm tra kỹ thông tin cá nhân => Chọn "Tiếp tục".

Bước 4: Xác thực trên ứng dụng ngân hàng => Nhận thông báo liên kết thành công.

Cách nạp tiền từ tài khoản Vietcombank vào VETC:

Bước 1: Đăng nhập app VETC, chọn "Nạp tiền".

Bước 2: Chọn nguồn tiền, nhập thông tin và xác thực giao dịch.

VietinBank: Đăng nhập app VETC, chọn “Liên kết tài khoản ngân hàng” → chọn VietinBank → nhập thông tin và xác thực OTP. Khách hàng mở mới tài khoản eKYC còn nhận ưu đãi đến 250.000 đồng và giảm giá dịch vụ trên VietinBank iPay Mobile.

Agribank: Có thể liên kết trực tiếp ví VETC hoặc Viettel Money với tài khoản Agribank. Với VETC: đăng nhập ứng dụng, chọn “Liên kết ngân hàng”, điền thông tin và xác thực OTP. Với ePass: liên kết Viettel Money, sau đó kết nối tài khoản Agribank. Dịch vụ triển khai từ 26/9/2025, hỗ trợ tại hơn 2.200 điểm giao dịch và hotline 1900558818.

BIDV: Người dùng cần xác thực CCCD chip và liên kết tài khoản BIDV trong ví VETC. Với ePass, khách hàng phải mở hoặc liên kết Viettel Money, rồi kết nối với tài khoản BIDV. Khách hàng còn được nhận ưu đãi khi liên kết thành công như giảm giá gói Vietmap.