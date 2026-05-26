Thông tin 'lật xe khách làm 18 người chết trên đèo Phượng Hoàng' là bịa đặt

THIÊN TRANG
Công an Đắk Lắk khẳng định thông tin "xe khách lao xuống vực tại đèo Phượng Hoàng khiến 18 người chết" là tin giả, sử dụng nội dung và hình ảnh bịa đặt để câu view.

Chiều 26/5, Đại tá Nguyễn Huy Thành, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang rà soát, xác minh các tài khoản đăng tải thông tin giả về vụ "xe khách lật trên đèo Phượng Hoàng làm 18 người chết" để xử lý theo quy định.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ lật xe khách trên đèo Phượng Hoàng làm 18 người chết là tin giả.

Theo Đại tá Thành, vừa qua, nhiều tài khoản Facebook đăng tải bài viết với nội dung như một bản tin tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, nội dung mô tả một xe giường nằm biển số Đắk Lắk chạy tuyến Buôn Ma Thuột - Nha Trang lao xuống vực sâu trên đèo Phượng Hoàng trong đêm.

Đặc biệt, các bài đăng còn dựng thêm loạt tình tiết như: Lực lượng cứu hộ phải dùng thiết bị cắt thủy lực để đưa nạn nhân ra ngoài; 18 thi thể được tìm thấy tại chỗ, chỉ còn một người sống sót.

Không dừng lại ở đó, bài viết còn hư cấu việc công an lập ban chuyên án điều tra, trích xuất hộp đen phương tiện, khám nghiệm tử thi nữ tài xế, lấy lời khai người sống sót duy nhất.

Một số đoạn được viết theo hướng giật gân, pha yếu tố mê tín, tội phạm nhằm kích thích tò mò người xem.

Các bài đăng nói trên nhanh chóng thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội khiến nhiều người lầm tưởng là vụ việc có thật.

Đại tá Thành khẳng định thực tế trên địa bàn không xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nào như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

"Đây là thông tin giả, sử dụng hình ảnh và nội dung bịa đặt để câu view, gây hoang mang dư luận" , Đại tá Thành cho hay.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cũng khuyến cáo người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ lên mạng xã hội, tránh tiếp tay phát tán tin giả, thông tin sai sự thật.

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

