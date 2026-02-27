Thông tin của hàng triệu người dân trên VNeID sẽ có cập nhật quan trọng từ tháng sau

Chính thức bỏ yêu cầu xác nhận CMND 9 số, số định danh đã hủy

Khoản 7 Điều 5 Nghị định 58/2026/NĐ-CP đã sửa đổi Điều 12 về xác nhận thông tin số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân tại Nghị định 70/2024/NĐ-CP. Cụ thể:

“Điều 12. Thông tin số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân đã hủy Thông tin số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân đã hủy được mã hóa, tích hợp trong mã QR trên thẻ căn cước, trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID). Cơ quan, tổ chức, cá nhân quét mã QR trên thẻ căn cước, khai thác thông tin trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, khai thác thông tin trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và sử dụng thông tin số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân đã hủy truy xuất được qua mã QR, trong bộ phận lưu trữ của thẻ căn cước, khai thác thông tin trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác; không được yêu cầu công dân phải cung cấp xác nhận số chứng minh nhân dân 09 số, số định danh cá nhân đã hủy.”.

Như vậy, từ 15/3/2026, Nghị định 58/2026/NĐ-CP bổ sung thêm phương thức tích hợp mới. Cụ thể, các thông tin này không chỉ được mã hóa trong mã QR mà còn được tích hợp trong bộ phận lưu trữ của thẻ Căn cước và trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Quy định cũ tại Nghị định 70/2024/NĐ-CP, thông tin số chứng minh nhân dân 9 số và số định danh cá nhân đã hủy được mã hóa, tích hợp trong mã QR trên thẻ Căn cước để phục vụ việc tra cứu khi quét mã.

Bên cạnh đó, Nghị định 58/2026/NĐ-CP quy định rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân được khai thác thông tin số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy thông qua:

- Quét mã QR trên thẻ;

- Khai thác trong bộ phận lưu trữ của thẻ;

- Khai thác thông tin trên ứng dụng VNeID.

Đặc biệt, quy định mới nêu rõ không được yêu cầu công dân phải cung cấp xác nhận số CMND 9 số, số định danh cá nhân đã hủy.

Thủ tục cấp đổi, cấp lại, thu hồi thẻ căn cước từ 15/3

Ngoài ra, Nghị định 58/2026/NĐ-CP cũng đã sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự, thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID).

Cụ thể, công dân lựa chọn thủ tục, kiểm tra thông tin của mình được khai thác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin chính xác thì đăng ký thời gian và cơ quan quản lý căn cước để thực hiện thủ tục, hệ thống sẽ xác nhận và tự động chuyển đề nghị của công dân đến cơ quan quản lý căn cước nơi công dân đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trừ trường hợp quy định.

Công dân đến cơ quan quản lý căn cước theo thời gian, địa điểm đã đăng ký để thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Riêng trường hợp bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được hoặc cấp đổi thẻ căn cước do có thay đổi về địa giới hành chính thì lựa chọn thủ tục cấp lại, kiểm tra thông tin của mình được khai thác trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp thông tin chính xác thì xác nhận chuyển hồ sơ đề nghị cấp lại thẻ căn cước đến cơ quan quản lý căn cước xem xét, giải quyết việc cấp lại thẻ căn cước theo quy định tại khoản 4 điều 25 luật Căn cước.

Đối với trường hợp người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước cho người dưới 6 tuổi thì lựa chọn thủ tục, kiểm tra thông tin của người dưới 6 tuổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp thông tin chính xác thì người đại diện hợp pháp xác nhận chuyển hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý căn cước xem xét, giải quyết việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.