Thông tin chính thức về lễ trao giải Golden Disc Awards 2027 tổ chức tại Hà Nội

Tháng 1/2027, lễ trao giải hàng đầu Kpop sẽ chính thức đổ bộ Việt Nam.

Golden Disc Awards (GDA) lần thứ 41 chính thức công bố thời gian và địa điểm tổ chức tại Hà Nội. Theo thông tin từ Ban tổ chức, The 41st Golden Disc Awards sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10/1/2027 tại sân khấu ngoài trời VEC (Vietnam Exposition Center), Hà Nội.

Thông tin Hà Nội được lựa chọn làm nơi tổ chức Golden Disc Awards từng được hé lộ từ tháng 7, nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng fan Kpop Việt Nam. Với việc thời gian và địa điểm chính thức được xác nhận, sự chú ý dành cho lễ trao giải dự kiến tiếp tục tăng nhiệt trong những tháng tới.

GDA 2027 chốt thông tin chính thức

Sân khấu ngoài trời VEC (Vietnam Exposition Center) là địa điểm từng tổ chức nhiều chương trình âm nhạc quy mô lớn. Trong đó, V Concert từng thu hút khoảng 25.000 khán giả, trong khi 8Wonder có sức chứa lên tới 50.000 người.

Golden Disc Awards lần thứ 41 sẽ đánh dấu một trong những sự kiện âm nhạc quy mô lớn đầu tiên tại địa điểm này có sự góp mặt của các nghệ sĩ Kpop. Việc lựa chọn một không gian có khả năng đón lượng lớn khán giả phần nào cho thấy quy mô được kỳ vọng của Golden Disc Awards khi lần đầu tiên đặt chân tới Hà Nội. Đây cũng là cơ hội để người hâm mộ Kpop tại Việt Nam được trực tiếp theo dõi một trong những lễ trao giải âm nhạc quan trọng của Hàn Quốc ngay tại thủ đô Hà Nội.

GDA 2027 chính thức đổ bộ Việt Nam vào ngày 9-10/1/2027

Golden Disc Awards lần thứ 41 cũng đánh dấu một cột mốc đáng chú ý khi Hà Nội trở thành thành phố thứ 8 bên ngoài Hàn Quốc đăng cai lễ trao giải. Trong hành trình mở rộng ra quốc tế, GDA từng tổ chức tại nhiều thành phố lớn ở châu Á. Osaka là địa điểm tổ chức lần thứ 26, Kuala Lumpur đăng cai lần thứ 27, Bắc Kinh là nơi diễn ra lần thứ 29. Những năm sau đó, lễ trao giải lần lượt đến Bangkok ở lần thứ 37, Jakarta ở lần thứ 38, Fukuoka ở lần thứ 39 và Đài Bắc, Trung Quốc ở lần thứ 40.

Qua mỗi kỳ tổ chức, Golden Disc Awards không chỉ là nơi vinh danh những nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc nổi bật mà còn trở thành dịp để các ngôi sao Kpop gặp gỡ người hâm mộ quốc tế. Đặc biệt, các sân khấu được đầu tư riêng cho lễ trao giải luôn là một trong những yếu tố được khán giả mong chờ. Với việc lựa chọn Hà Nội làm điểm đến tiếp theo, Golden Disc Awards tiếp tục mở rộng phạm vi tổ chức tại châu Á, đồng thời đưa sân khấu của một trong những lễ trao giải lâu đời và danh giá của Kpop đến gần hơn với người hâm mộ Việt Nam.

GDA 2026 đã chứng kiến sự đổ bộ của dàn sao hàng đầu - Jennie

CORTIS

Stray Kids

hay các nàng công chúa IVE

Sau khi thời gian và địa điểm được xác nhận, câu hỏi được người hâm mộ quan tâm nhất hiện tại là những nghệ sĩ nào sẽ tới Hà Nội vào tháng 1/2027. Golden Disc Awards vốn nổi tiếng với dàn nghệ sĩ quy mô lớn, cùng nhiều sân khấu đặc biệt và những màn trình diễn được chuẩn bị riêng cho đêm trao giải.

Tại lễ trao giải lần thứ 40, tổng cộng 18 nghệ sĩ và nhóm nhạc Kpop đã góp mặt, trong đó có những cái tên nổi bật như Jennie, Stray Kids, LE SSERAFIM, IVE, NCT WISH, ENHYPEN, ALLDAY PROJECT và CORTIS.

Hiện Ban tổ chức chưa công bố line-up chính thức của Golden Disc Awards lần thứ 41. Vì vậy, những cái tên sẽ xuất hiện tại Hà Nội vào ngày 9 và 10/1/2027 vẫn đang là thông tin được người hâm mộ đặc biệt chờ đợi.

Kpop năm nay chứng kiến sự trở lại của hàng loạt biểu tượng, từ BTS

BIGBANG

đến BLACKPINK

Đặc biệt, năm 2026 chứng kiến sự trở lại của hàng loạt tên tuổi lớn. BTS chính thức tái xuất với đội hình đầy đủ sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động nhóm trong khi đó BLACKPINK cũng có màn comeback với mini album DEADLINE. Hay như BIGBANG cũng vừa comeback với MV BiiiG kỷ niệm 20 năm làm “chao đảo” người hâm mộ toàn cầu. Đây đều là những cái tên sở hữu sức hút toàn cầu và chắc chắn nằm trong danh sách được người hâm mộ Việt mong chờ nhất nếu xét về khả năng xuất hiện tại một lễ trao giải lớn.

Bên cạnh đó, những nhóm nhạc đang duy trì phong độ như CORTIS, Stray Kids, aespa, IVE, LE SSERAFIM, ENHYPEN cũng hoàn toàn có thể trở thành những ứng viên sáng giá cho một lineup hoành tráng tại Hà Nội. Với đặc thù GDA xét thành tích âm nhạc của năm, kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào sản phẩm, thành tích và lịch trình của từng nghệ sĩ.

Dân tình thi nhau "manifest" dàn sao đỉnh cao chỉ có tại GDA 2027

Việc GDA chính thức xác nhận Hà Nội là địa điểm tổ chức chắc chắn sẽ khiến cuộc đua dự đoán line-up trở nên sôi động hơn trong thời gian tới. Với quy mô của lễ trao giải cùng sức chứa lớn của sân khấu ngoài trời VEC, Golden Disc Awards 2027 sẽ trở thành sự kiện Kpop không thể bỏ lỡ với fan Việt vào đầu năm sau.