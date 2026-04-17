Thông tin Chính phủ kêu gọi: Các bạn trẻ đến 1 nơi ngay ngày mai

Mới đây, trên fanpage Facebook chính thức của Thông tin Chính phủ đăng tải 1 dòng trạng thái nhận được nhiều sự chú ý. Nguyên văn như sau: ""Các bạn trẻ hãy đến Thư viện Quốc gia vào thứ 7 này nhé!".

Vậy ngày mai, tại Thư viện Quốc gia - Số 31 phố Tràng Thi, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội có gì? Đó chính là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026 được tổ chức với chủ đề "Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số".

Ảnh chụp màn hình dòng trạng thái được đăng tải trên fanpage chính thức của Thông tin Chính phủ

Theo Báo Chính phủ, chương trình do Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện tổ chức, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 và Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4. Việc một kênh thông tin chính thống dùng cách nhắn nhủ gần gũi để gọi thẳng tên "các bạn trẻ" cũng cho thấy tinh thần nổi bật của sự kiện năm nay: đưa sách, thư viện và tri thức đến gần hơn với công chúng trẻ trong bối cảnh cách tiếp cận thông tin đang thay đổi rất nhanh.

Không chỉ là một ngày hội sách

Điểm đáng chú ý của sự kiện không nằm ở việc trưng bày sách đơn thuần. Theo thông cáo của Thư viện Quốc gia Việt Nam, chủ đề "Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số" được xây dựng để nhấn mạnh hành trình tiếp nhận, sáng tạo, chia sẻ và lan tỏa tri thức; qua đó khẳng định sự tiếp nối và đổi mới của văn hóa đọc trong cộng đồng. Nói cách khác, ban tổ chức không chỉ muốn người đọc đến xem sách, mà còn muốn kể câu chuyện về cách tri thức đang vận động trong thời đại số.

Ảnh Tripadvisors

Tinh thần ấy được thể hiện rõ qua triển lãm "Từ trang sách đến không gian số", gồm 5 phần: Mạch nguồn, Mạch lan tỏa, Mạch sáng tạo, Mạch số, Mạch kết nối và trải nghiệm. Cách chia theo các "mạch" giúp chương trình vượt khỏi mô hình hội sách quen thuộc, thay vào đó là một không gian cho thấy sách và tri thức không đứng yên trên giá kệ, mà đang được kết nối với công nghệ, với trải nghiệm và với những cách tiếp cận mới của người đọc hôm nay.

Báo Nhân Dân khi đưa tin về sự kiện cũng nhấn mạnh đây là hoạt động góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong kỷ nguyên số, đồng thời tạo dựng không gian kết nối giữa tác giả, tác phẩm và bạn đọc. Trong khi đó, Báo Văn Hóa cho rằng chương trình phản ánh rõ xu hướng đưa văn hóa đọc bắt nhịp với đời sống mới, nơi trang sách truyền thống không tách rời mà song hành cùng môi trường số.

Vì sao người trẻ là nhóm được gọi tên?

Từ lời kêu gọi trên fanpage Thông tin Chính phủ đến nội dung chương trình, có thể thấy người trẻ là nhóm được nhắm tới khá rõ. Một trong những điểm nhấn là tọa đàm "Người trẻ đọc gì trong thời đại số", nơi các diễn giả và bạn trẻ cùng trao đổi về thói quen đọc, xu hướng đọc mới, cũng như cách lựa chọn sách và nguồn tri thức phù hợp trong bối cảnh internet, mạng xã hội và các nền tảng số bùng nổ. Đây là câu hỏi rất sát với đời sống hiện nay, khi việc đọc đang đứng trước nhiều thay đổi cả về tốc độ lẫn cách tiếp nhận.

Ảnh Báo Chính Phủ

Một hoạt động khác dễ thu hút sự quan tâm là cuộc thi trực tuyến "Cùng AI kể chuyện", dành cho người từ 13 đến 24 tuổi. Theo Thư viện Quốc gia Việt Nam, cuộc thi truyền đi thông điệp rằng công nghệ không thay thế việc đọc, mà có thể mở ra những phương thức mới để tiếp cận, cảm thụ và lan tỏa giá trị của sách. Chi tiết này khiến ngày hội năm nay mang màu sắc rất khác: thay vì đặt sách và AI ở hai phía đối lập, chương trình cho thấy chúng có thể gặp nhau trong một cách kể chuyện mới, gần hơn với thế hệ trẻ.

Không gian mở cho công chúng cuối tuần

Bên cạnh tọa đàm và các phần thi, chương trình còn có giao lưu tác giả - tác phẩm với sự tham gia của nhiều nhà xuất bản, gian hàng sách, trạm đổi sách "Mỗi cuốn sách - Một hành trình mới", hoạt động trải nghiệm, trao tặng sách và Flashmob Read 2026. Báo Nhân Dân cho biết khu vực gian hàng có nhiều đầu sách cùng mức giá ưu đãi và quà tặng từ các đơn vị phát hành, tạo thêm sức hút với công chúng đến tham dự trong dịp cuối tuần.

Theo các thông tin công bố từ Thư viện Quốc gia Việt Nam, sự kiện mở cho bạn đọc và công chúng, đồng thời có một số hoạt động cần theo dõi thể lệ hoặc đăng ký riêng tùy nội dung. Điều này cũng lý giải vì sao lời mời "đến Thư viện Quốc gia vào thứ 7 này" lại tạo được sự chú ý: đằng sau một điểm đến tưởng như quen thuộc là một không gian văn hóa đang được làm mới để gần hơn với người trẻ, gần hơn với đời sống số và gần hơn với cách tri thức lan tỏa trong xã hội hôm nay.