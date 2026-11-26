"Tôi không chỉ đến đây để đại diện cho sắc đẹp. Tôi đến vì muốn góp một tiếng nói và một câu chuyện mang tên Việt Nam", đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2026 chia sẻ.

Đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2026 là Nguyễn Ngọc Trà My. Cô kỳ vọng tận dụng kinh nghiệm dẫn chương trình song ngữ và nền tảng truyền thông để kết nối với bạn bè quốc tế, giới thiệu văn hóa quê hương.

Sau 10 ngày tham gia cuộc thi, Trà My cho biết điều khiến cô ấn tượng nhất là cơ hội gặp gỡ những đại diện đến từ nhiều quốc gia. Mỗi thí sinh mang theo một câu chuyện và bản sắc riêng. Qua những cuộc trò chuyện, cô nhận ra sự chân thành, cởi mở có thể giúp mọi người vượt qua khác biệt ngôn ngữ, tạo nên những kết nối ý nghĩa.

Nguyễn Ngọc Trà My tại cuộc thi.

Từng theo học ngành Truyền thông tại Australia, Trà My có nền tảng chuyên môn cùng kinh nghiệm làm MC song ngữ tại các sự kiện quốc tế. Cô cho rằng giao tiếp không chỉ là khả năng diễn đạt lưu loát mà còn đòi hỏi sự lắng nghe, thấu hiểu và biết cách truyền tải thông điệp phù hợp. Đây cũng là những kỹ năng giúp cô tự tin hơn khi giao lưu, phỏng vấn và chia sẻ về Việt Nam với các thí sinh, khán giả quốc tế.

Người đẹp không muốn trở thành phiên bản giống bất kỳ ai tại cuộc thi mà hướng đến hình ảnh phụ nữ Việt Nam hiện đại, tự tin, có tri thức và sẵn sàng hội nhập. Trong bộ ảnh bikini vừa được ban tổ chức công bố, cô thể hiện phong thái khỏe khoắn, năng động. Trà My cho biết duy trì tập luyện thể thao để chăm sóc sức khỏe, vóc dáng và đề cao sự tự tin thay vì chạy theo những tiêu chuẩn hình thể cố định.

Khi được hỏi muốn giới thiệu nét đẹp nào của Việt Nam với bạn bè quốc tế, Trà My lựa chọn sự hiếu khách, lòng nhân ái và tinh thần kiên cường của con người. Theo cô, văn hóa không chỉ hiện diện trong di sản, danh lam thắng cảnh hay tà áo dài mà còn thể hiện qua cách người Việt đón tiếp khách, chia sẻ món ăn và trao đi sự tử tế.

Cô muốn giới thiệu văn hóa cà phê, ẩm thực đường phố và những làng nghề truyền thống như những lát cắt gần gũi về đời sống Việt Nam. Người đẹp tin rằng những trải nghiệm bình dị đôi khi giúp bạn bè quốc tế hiểu sâu hơn về bản sắc của một đất nước.

Nguyễn Ngọc Trà My với trang phục bikini.

Duyên dáng trong đầm dạ hội.

Trà My cho biết thử thách trong những ngày đầu Miss Charm là thích nghi với lịch trình dày đặc, đồng thời cân bằng việc chuẩn bị hình ảnh, trang phục và kỹ năng trình diễn. Môi trường quốc tế cũng đòi hỏi cô chủ động hơn trong giao tiếp, bước ra khỏi vùng an toàn để thể hiện cá tính.

"Tôi không chỉ đến đây để đại diện cho sắc đẹp. Tôi đến vì muốn góp một tiếng nói và một câu chuyện mang tên Việt Nam", người đẹp chia sẻ.

Với Trà My, danh hiệu là mục tiêu đáng trân trọng nhưng cơ hội đưa hình ảnh Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc đến gần hơn với bạn bè quốc tế mới là giá trị cô mong muốn theo đuổi trong hành trình này.

Nguyễn Ngọc Trà My sinh năm 1996, đến từ TP.HCM, cao 1,77 m, số đo ba vòng 86-64-96 cm. Cô đăng quang Miss Charm Vietnam 2026 tối 22/10 tại Đồng Nai, trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi quốc tế.

Miss Charm 2026 diễn ra tại Việt Nam với chủ đề "The Beauty of Cultural Identity" (Vẻ đẹp của bản sắc văn hóa). Cuộc thi dự kiến tổ chức bán kết ngày 3/12 và chung kết tối 5/12/2026 tại TP.HCM. Đương kim hoa hậu Anna Blanco sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.