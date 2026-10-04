Lời khuyên cho tất cả người nhận lương hưu nhưng chưa liên kết VNeID

Không có chuyện "không liên kết VNeID thì bị cắt tiền"!

Thêm một cách nhận lương hưu, không phải cách duy nhất nhận lương hưu

Từ ngày 28/9/2026, Nghị định 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, bổ sung quy định về "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên ứng dụng VNeID.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đây là thông tin định danh trên ứng dụng định danh quốc gia, cho phép người dân tích hợp tài khoản ngân hàng, hoặc ví điện tử, hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản hưu trí, trợ cấp và chi trả an sinh xã hội.

Quy định này giúp cho người nhận lương hưu có thể thay đổi linh hoạt cách nhận tiền tùy theo thói quen của mình, vì việc liên kết tài khoản nhận an sinh xã hội được thực hiện an toàn, hoàn toàn trực tuyến chỉ trong vài phút.

Người cao tuổi cần hiểu rõ: tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID không phải là một loại tài khoản ngân hàng mới. VNeID chỉ gắn thông tin định danh của người thụ hưởng với tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử mà họ chọn. Tiền vẫn được chuyển về tài khoản ngân hàng đó, không đi qua một tài khoản trung gian nào khác.

Có hai điều kiện bắt buộc nếu muốn nhận lương hưu qua VNeID.

Một là người dân phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động.

Hai là tài khoản ngân hàng dùng để liên kết phải đứng tên chính người thụ hưởng, thông tin trùng khớp với tài khoản định danh điện tử. Mỗi người chỉ được tích hợp một tài khoản.

Vì vậy, người cao tuổi không nên dùng tài khoản của con cháu để liên kết; thông tin không trùng khớp thì yêu cầu sẽ không được xác nhận.

Hướng dẫn của Công an TP.HCM

Chưa liên kết VneID vẫn nhận lương hưu bình thường, đề phòng lừa đảo

Người hưởng lương hưu, trợ cấp cần nhớ điều quan trọng nhất: ai chưa liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VneID vẫn được chi trả lương hưu bằng hình thức khác.

Người không dùng smartphone, chưa có tài khoản định danh mức độ 2 hay chưa có tài khoản ngân hàng thì tiền hưu trí, trợ cấp vẫn về theo cách cũ.

Không có chuyện "không liên kết VNeID thì bị cắt tiền" - nếu thông tin nào nói vậy là sai chính sách, lừa đảo.

Cần cảnh giác với một chiêu lợi dụng quy định mới: kẻ gian gọi điện, nhắn tin xưng là cán bộ bảo hiểm xã hội hoặc công an để "hỗ trợ liên kết VNeID", rồi xin mã OTP hoặc mật khẩu.

Cơ quan bảo hiểm xã hội và công an không bao giờ xin mã OTP hay mật khẩu VNeID qua điện thoại.

Mọi thao tác liên kết, người dân tự làm trên ứng dụng VNeID; ai không rành thì nhờ con cháu làm giúp trực tiếp, không làm theo hướng dẫn qua điện thoại của người lạ.

Liên kết VNeID là thêm một cách nhận tiền cho tiện, không phải điều kiện để được nhận tiền. Có đủ điều kiện thì nên làm sớm; chưa có thì cứ nhận theo cách cũ, quyền lợi luôn luôn được bảo đảm.