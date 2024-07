Thông tin bất ngờ về "tuyệt tác kỹ thuật" sức chứa bằng 3 chiếc Boeing 787 ở TP lớn thứ 2 Việt Nam

TP Hồ Chí Minh là có tổng diện tích 2.095 km2 đứng thứ 2 Việt Nam sau TP Hà Nội (3.359,82 km²) nhưng dẫn đầu cả nước về dân số với gần 9 triệu người (theo số liệu năm 2023).

"Siêu tàu cao tốc" Thăng Long là tàu khách trên biển lớn nhất hiện nay ở Việt Nam do Công ty đóng tàu Z189, doanh nghiệp Quốc phòng - An ninh, trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đóng. Tàu làm bằng hợp kim nhôm, dài gần 80 m, rộng hơn 9,5 m, với 4 tầng, có sức chứa 1.017 hành khách, bằng 3 chiếc Boeing 787. Nếu so sánh với máy bay Airbus A321 (dài 44,5m, có 184 chỗ ngồi) thì tàu Thăng Long có sức chứa lớn gấp 5 lần.

Siêu tàu này từng được mạng tin tức BNN tại Hong Kong (Trung Quốc) khen ngợi là "tuyệt tác kỹ thuật" trong ngành hàng hải. Ngoài ra, theo một hãng tin Nga, Tổng giám đốc Tập đoàn Fireworks Trade Media đã nói rằng, ngành đóng tàu Việt Nam đang nổi lên như "một thế lực cạnh tranh không thể xem thường".

Tàu cao tốc có thể chạy với vận tốc 35 hải lý/giờ (tương đương 60km/h), trong điều kiện thời tiết thuận lợi có thể tới Côn Đảo chỉ khoảng 4 giờ.

Giá vé tàu cao tốc Thăng Long tuyến TPHCM - Côn Đảo từ 615.000 đồng đến 1,1 triệu đồng/lượt tùy theo đối tượng hành khách, hạng vé và thời điểm xuất phát.