Thông tin bất ngờ về Nguyễn Phương Thu vừa đăng quang á hậu

Tối 28/4 là cột mốc khó quên của Nguyễn Phương Thu khi cô được xướng tên ngôi vị á hậu 3 cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026 diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Nguyễn Phương Thu được đánh giá là hình mẫu tiêu biểu của người phụ nữ hiện đại - bản lĩnh, dám thay đổi và không ngừng theo đuổi đam mê. Sinh năm 1991 tại Hà Nội, cô không chỉ sở hữu nhan sắc dịu dàng mà còn gây ấn tượng bởi hành trình chuyển mình đầy cảm hứng.

Giây phút khó quên trong cuộc đời nàng hậu.

Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại Học viện Ngân hàng, Phương Thu từng có 5 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính – một môi trường ổn định mà nhiều người mơ ước. Tuy nhiên với khát khao được sống trọn vẹn với đam mê, cô đã quyết định rẽ hướng, bước ra khỏi “vùng an toàn” để theo đuổi kinh doanh và nghệ thuật.

Cận nhan sắc Nguyễn Phương Thu.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực kinh doanh, Phương Thu còn thử sức với diễn xuất và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình của VTV như Hà Nội ngày ấy, Trạm cứu hộ Trái tim, Cách em một milimet, Không giới hạn, Ngược đường ngược nắng... Sự đa tài của cô còn thể hiện qua năng khiếu ca hát và nhảy múa – những yếu tố giúp cô tỏa sáng trên sân khấu.

Chia sẻ về hành trình của mình, Phương Thu cho biết, cô luôn tin rằng mỗi người phụ nữ đều sở hữu một vẻ đẹp riêng biệt. Khi dám thay đổi, biết yêu thương bản thân và không ngừng hoàn thiện, người phụ nữ không chỉ trở nên tốt đẹp hơn mà còn có thể lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Nguyễn Phương Thu từng tham gia đóng nhiều phim.

Danh hiệu á hậu 3 tại Mrs Earth Vietnam 2026 không chỉ là sự ghi nhận cho nhan sắc mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, sự nỗ lực và tinh thần dám sống thật với chính mình của Nguyễn Phương Thu. Hành trình của cô là nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ hiện đại – những người đang tìm kiếm sự cân bằng giữa sự nghiệp, đam mê và giá trị cá nhân.