Thông tin bất ngờ về doanh nghiệp ở Bình Dương đãi 370 bàn tiệc

Công ty TNHH Apparel Far Eastern (KCN Việt Nam - Singapore I, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) mới đây tạo được sự quan tâm của dư luận khi đãi 370 bàn tiệc để chào mừng công nhân trở lại nhà máy, cùng với đó là chương trình bốc thăm trúng thưởng lên tới 500 triệu đồng, trong đó giải đặc biệt là chiếc điện thoại iphone 16 plus gần 35 triệu đồng.

Công ty Apparel Far Eastern tặng gạo cho công nhân



Bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Giám đốc Nhà máy, cho biết từ khi thành lập đến nay, doanh nghiệp luôn chú trọng đến công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, vì công ty luôn xem họ là vốn quý của doanh nghiệp. Cho nên, các hoạt động đều được tổ chức trang trọng, đầm ấm và anh chị em công nhân luôn xem đây là ngôi nhà thứ 2 của mình.

Tặng phiếu mua hàng dịp đầu năm mới cho toàn bộ người lao động

Công ty tổ chức sinh nhật cho công nhân

Theo bà Oanh, hiện tại mức lương của một công nhân mới tuyển vào thấp nhất là trên 5,8 triệu đồng. Ngoài ra, công ty còn phụ cấp thêm các khoản như nhà trọ, đi lại, chuyên cần, nuôi con nhỏ... hàng tháng thêm khoảng 800.000 đồng/người.

"Một điểm khác biệt mà ít doanh nghiệp nào làm được đó là cứ mỗi 3 tháng sẽ thưởng kỹ năng 1 lần cho công nhân, cao nhất 9 triệu đồng/người; thưởng hiệu suất sản lượng, cao nhất 4 triệu đồng/người/tháng"- bà Oanh thông tin.

Nhờ nhiều khoản trợ cấp nên thu nhập của người lao động tại Công ty Apparel Far Eastern khá cao, trung bình từ 13-14 triệu đồng/người/tháng, công nhân làm giỏi thì khoảng 18 triệu đồng/tháng.

Hàng tháng, công ty đều tổ chức các hoạt động chăm lo, thăm hỏi người lao động

Trong 1 năm, công ty cũng nhiều lần tặng quà là nhu yếu phẩm như gạo, dầu ăn, nước mắm...; các ngày lễ, Tết công ty mua bánh kem, cùng hoa và quà tổ chức cho toàn bộ công nhân hay như cách 1 năm công ty cho đi du lịch 1 lần...

Nhờ đó, công tác tuyển dụng tại công ty cũng rất dễ dàng, từ sau Tết đến nay, trung bình mỗi ngày công ty tuyển dụng thêm từ 30-50 người.

Đánh giá về hoạt động của Công ty Apparel Far Eastern, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bình Dương, cho biết đây là một trong những doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động rất tốt, đặc biệt ban giám đốc công ty luôn tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, từ đó xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.

"Những việc làm này đã tạo động lực để anh chị em công nhân phấn đấu, nỗ lực trong công việc, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng, Bình Dương nói chung. Cách làm của doanh nghiệp này hy vọng sẽ tạo sự lan tỏa đến nhiều doanh nghiệp khác"- bà Trân nói.