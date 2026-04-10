Thông tin ban đầu vụ cháy nổ khiến 4 người trong gia đình ở Gia Lai tử vong

Đức Anh |

Sau tiếng nổ lớn vào rạng sáng, người dân phát hiện 4 người trong một gia đình tử vong tại căn nhà nằm biệt lập giữa cánh đồng ở Gia Lai.

Tối 10-4, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường, điều tra vụ 4 người tử vong tại căn nhà ở thôn Chánh Hóa, xã Cát Tiến.

Tiếng nổ lớn rạng sáng khiến 4 người trong gia đình ở Gia Lai tử vong thương tâm - Ảnh 1.

Người dân lo lắng theo dõi diễn biến sự việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, người dân địa phương nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực căn nhà của bà Trần Thị Đ. (SN 1963). Tuy nhiên, đến khoảng 14 giờ, khi người thân đến kiểm tra, vụ việc mới được phát hiện và trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, căn nhà nằm tách biệt, xung quanh là khu vực đồng ruộng, cách xa khu dân cư. Nhiều đồ đạc trong nhà có dấu hiệu bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực, tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết phục vụ công tác điều tra.

Các nạn nhân được xác định gồm bà Trần Thị Đ., con gái là Trần Thị C. (SN 1989) và 2 cháu ngoại (cùng SN 2011). Thi thể các nạn nhân được phát hiện trong cùng một căn phòng.

Theo ông Nguyễn Khánh Hòa, Trưởng thôn Chánh Hóa, căn nhà nằm ven suối, cách xa các hộ dân khác. Thời điểm rạng sáng, nhiều người trong thôn có nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực này.

Sau tiếng nổ lúc rạng sáng, 4 người trong một gia đình ở Gia Lai tử vong - Ảnh 1.

Công an phong toả hiện trường để tìm nguyên nhân

Chính quyền địa phương cho biết gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, các thành viên sống hòa đồng với bà con lối xóm. Vụ việc khiến nhiều người dân địa phương bàng hoàng, không khí khu vực trở nên tang thương.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục thông tin.

