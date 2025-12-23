HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Thông tin ban đầu về nghi phạm hành hung dã man người phụ nữ ở trung tâm Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH |

Chiều 23-12, Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương truy bắt nghi phạm dùng hung khí tấn công một người phụ nữ trên đường Trường Chinh (phường An Khê).


Nghi phạm hành hung phụ nữ Đà Nẵng bị Công an truy bắt gấp - Ảnh 1.

Các lực lượng Công an Đà Nẵng khám nghiệm hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 50 phút cùng ngày, người phụ nữ đi bộ trên đường Trường Chinh thì xảy ra lời qua tiếng lại với một người đàn ông.

Sau đó, người đàn ông bất ngờ dùng hung khí tấn công liên tiếp khiến nạn nhân gục xuống đường.

Khi người dân đi ngang qua phát hiện sự việc và hô hoán, đối tượng mới dừng tay rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và may mắn đã qua cơn nguy kịch.

Thông tin thêm về vụ việc, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cho biết công an thành phố đang tập trung lực lượng để truy bắt đối tượng.

Đối tượng gây án khả năng là chồng của nạn nhân.

Nạn nhân và nghi phạm cùng ngụ tại một tỉnh phía Bắc. Trong quá trình di chuyển qua địa bàn Đà Nẵng, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn dẫn đến vụ việc.

