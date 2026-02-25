Thông gia nghèo xin hoãn đám cưới phút chót, 3 tuần sau tôi mới biết họ đã âm thầm làm một việc khiến tôi xấu hổ

Con gái tôi quen một cậu kỹ sư quê ở huyện miền núi. Gia đình bên ấy làm nông, bố mẹ quanh năm bám ruộng, nhà chỉ có căn cấp bốn cũ kỹ. So với nhà tôi ở Hà Nội, có cửa hàng kinh doanh riêng, thì rõ ràng chênh lệch.

Nhưng vì con gái một mực khẳng định: “Anh ấy tử tế”, tôi cũng nhắm mắt gật đầu.

Đám cưới dự định tổ chức trước Tết. Hai bên đã xem ngày, đặt nhà hàng, in thiệp được hơn nửa. Đột nhiên, trước lễ ăn hỏi đúng 10 ngày, ông bà thông gia gọi điện xin gặp.

Họ nói muốn… hoãn cưới. Tôi sững sờ.

Lý do họ đưa ra là “nhà có việc riêng chưa thu xếp xong”. Tôi nghe mà tức nghẹn. Ngày đã định, cỗ đã đặt, họ hàng đã mời. Hoãn lúc này khác gì đẩy nhà tôi vào thế khó xử?

Tối hôm đó tôi trách con gái rất nặng. Tôi còn nghĩ thầm: chắc bên kia xoay không nổi tiền cưới nên kiếm cớ.

Con gái tôi khóc nhưng vẫn nói: “Bố mẹ anh ấy không phải người thất hứa”.

Tôi không tin.

Ba tuần sau, khi mọi chuyện lắng xuống, gia đình bên ấy chủ động hẹn gặp lại. Lần này, họ đến nhà tôi, ăn mặc giản dị như mọi khi, nhưng thái độ rất dứt khoát.

Ông thông gia nói thẳng: “Chúng tôi xin lỗi vì đã làm gia đình chị mất mặt. Nhưng chúng tôi không muốn con trai cưới vợ trong tình trạng nợ nần”.

Hóa ra trước ngày cưới, mẹ cậu ấy phát hiện một khoản vay cũ của bố từ nhiều năm trước, do đứng tên bảo lãnh cho người quen. Người kia làm ăn thua lỗ bỏ trốn, chủ nợ tìm về.

Số tiền không quá lớn với gia đình tôi, nhưng với họ là cả gia tài.

Họ có thể giấu đi, vẫn cưới, rồi để con trai gánh dần. Nhưng họ chọn hoãn lại để tự giải quyết xong xuôi.

Ba tuần ấy, họ bán tháo mảnh vườn phía sau nhà, trả hết nợ, giữ lại đúng căn nhà đang ở.

Tôi nghe mà thấy cổ họng mình khô lại.

Tôi từng nghĩ họ hoãn cưới vì không đủ tiền làm cỗ linh đình. Tôi còn bóng gió với con gái rằng “nhà nghèo thì nên liệu sức mình”.

Trong khi đó, họ chỉ muốn con trai bước vào hôn nhân trong sạch, không vướng khoản nợ nào.

Ngày cưới được định vào tháng sau. Tôi bàn với ông nhà sẽ không tổ chức rình rang, cũng chủ động giảm bớt phần hình thức.

Khi đưa nhìn nhà thông gia, chúng tôi quyết định cho các con 1 căn chung cư để chúng có chỗ ở ổn định

Có những gia đình không giàu tiền bạc. Nhưng họ giàu lòng tự trọng.

Và điều đó, đôi khi còn đáng giá hơn cả một đám cưới hoành tráng.