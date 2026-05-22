Thông báo quan trọng từ BIDV đến toàn bộ khách hàng

Khả Văn
|

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa phát đi thông báo khẩn cấp đến khách hàng về việc kẻ gian phát tán email mạo danh để dụ dỗ người dùng truy cập vào các đường link độc hại, từ đó âm thầm đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Theo ghi nhận từ hệ thống bảo mật của BIDV trong thời gian gần đây, nhiều khách hàng đã nhận được các email mạo danh ngân hàng. Kịch bản lừa đảo thường xoay quanh việc gửi đi các thông điệp mang tính cấp bách, yêu cầu người dùng phải lập tức xác nhận quyền truy cập hoặc xác thực tài khoản cá nhân. Kèm theo những lời thúc giục này luôn là một nút bấm hoặc đường link dẫn trực tiếp đến các website giả mạo có giao diện được sao chép giống hệt trang chủ của ngân hàng. Khi nạn nhân mất cảnh giác và nhấp vào, các đường link này sẽ tự động tải mã độc xuống thiết bị hoặc điều hướng đến biểu mẫu được thiết kế riêng nhằm thu thập toàn bộ thông tin nhạy cảm như tên đăng nhập, mật khẩu và đặc biệt là mã xác thực OTP.

Thông báo từ BIDV: Cảnh giác Trước email lừa đảo trong năm 2026 - Ảnh 1.

Trước thực trạng các tổ chức tội phạm mạng liên tục thay đổi phương thức tấn công, BIDV khẳng định mọi thông tin chính thức của hệ thống chỉ được gửi duy nhất từ các địa chỉ email có đuôi tên miền chuẩn là "bidv.com.vn". Phía ngân hàng đặc biệt nhấn mạnh quy tắc hoạt động cốt lõi là tuyệt đối không bao giờ gửi email kèm theo nút bấm hoặc đường link yêu cầu khách hàng phải nhấp vào để thực hiện thao tác xác thực tài khoản. Đây là dấu hiệu nhận biết quan trọng nhất để người dùng tự bảo vệ mình trước các chiến dịch lừa đảo bủa vây trên không gian mạng.

Người dùng cần duy trì sự cảnh giác cao độ bằng cách kiên quyết không bấm vào bất kỳ đường link đáng ngờ nào xuất hiện trong hòm thư email hoặc tin nhắn lạ. Đồng thời, nguyên tắc an toàn tối thượng luôn phải ghi nhớ là không bao giờ cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức, kể cả khi đối phương tự xưng là nhân viên hỗ trợ của ngân hàng hay cơ quan chức năng. Trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu bất thường trên tài khoản hoặc nghi ngờ bản thân đã lỡ thao tác trên trang web giả mạo, khách hàng cần lập tức gọi điện đến đường dây nóng 1900 9247 để yêu cầu khóa tài khoản khẩn cấp. Ngoài ra, người dùng cũng nên nhanh chóng đến trực tiếp các chi nhánh, phòng giao dịch BIDV gần nhất hoặc trình báo sự việc cho cơ quan công an để nhận được sự hỗ trợ kịp thời nhằm ngăn chặn rủi ro mất mát tài sản.

