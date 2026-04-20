Thông báo quan trọng từ BIDV, Agribank, Techcombank và ACB: Chuyển tiền 24/7 và quét mã QR bị gián đoạn trong khung giờ sau

Khả Văn |

Hàng triệu khách hàng đang sử dụng dịch vụ của các ngân hàng lớn như BIDV, Agribank, Techcombank và ACB cần đặc biệt lưu ý về khả năng gián đoạn giao dịch trong những ngày tới.

Mới đây, nhiều ngân hàng lớn như BIDV, Agribank, Techcombank và ACB đồng loạt thông báo nóng đến khách hàng về việc giao dịch có thể bị gián đoạn trong các khung giờ cố định. Theo đó, nguyên nhân xuất phát từ đợt tổng diễn tập chuyển đổi hệ thống kỹ thuật quy mô lớn do Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) phối hợp cùng các tổ chức thành viên thực hiện. Đây là hoạt động kiểm thử định kỳ hai lần mỗi năm nhằm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, chuyển đổi trơn tru từ trung tâm dữ liệu chính sang trung tâm dự phòng để đối phó với các sự cố bất ngờ. Dù thời điểm thực hiện đã được cân nhắc chọn vào khung giờ đêm muộn để giảm thiểu thiệt hại, người dùng vẫn cần chủ động nắm bắt thông tin để không bị lỡ việc hay hoang mang khi tiền chuyển đi bị treo.

Nhiều giao dịch như chuyển tiền nhanh 24/7, quét mã QR chuyển khoản, thanh toán... sẽ tạm thời bị gián đoạn trong các khung giờ cố định

Cụ thể, quá trình diễn tập của Napas sẽ được chia làm hai giai đoạn chính, kéo dài từ khuya ngày 19/4 đến rạng sáng 20/4 và lặp lại vào khuya 23/4 đến rạng sáng 24/4. Bám sát lịch trình này, các ngân hàng như Techcombank, Agribank và ACB đã đồng loạt phát đi thông báo tạm ngừng cung cấp một số dịch vụ thanh toán liên ngân hàng trong khung giờ từ 22h00 đêm hôm trước đến 0h50 sáng hôm sau của hai giai đoạn kể trên. Riêng BIDV cũng vừa hoàn tất đợt nâng cấp hệ thống nội bộ riêng biệt trong khoảng thời gian từ 3h00 đến 5h30 sáng các ngày 18 và 19/4.

Trong những khung giờ nhạy cảm này, hàng loạt tính năng thanh toán thiết yếu hàng ngày sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Đối với Techcombank, người dùng sẽ gặp khó khăn khi thực hiện chuyển tiền nhanh 24/7 qua cả số thẻ lẫn số tài khoản, đồng thời các giao dịch quét mã VietQR tại cửa hàng hay mã cá nhân cũng có thể bị gián đoạn tạm thời. Không chỉ vậy, việc quẹt thẻ tại các máy ATM/POS nội địa và quốc tế liên kết với Napas, thanh toán phí dịch vụ cảng trên nền tảng Techcombank Business hay sử dụng giải pháp nhận thanh toán SoftPOS trên thiết bị di động đều nằm trong danh sách có khả năng bị vô hiệu hóa ngắn hạn. Tuy nhiên, một điểm sáng dành cho khách hàng Techcombank là các giao dịch thanh toán mua sắm trực tuyến (Online ECOM Napas) vẫn sẽ hoạt động hoàn toàn bình thường.

Khách hàng cần chú ý khung giờ chuyển đổi hệ thống kỹ thuật để tránh bị gián đoạn giao dịch

Tương tự, phía Agribank và ACB cũng xác nhận người dùng ứng dụng ngân hàng số của họ có thể không thực hiện được các lệnh chuyển tiền nhanh, nạp tiền điện thoại, thanh toán hóa đơn hay mua vé máy bay, tàu hỏa qua hệ thống Napas. Việc chuyển tiền từ các ngân hàng khác đổ về Agribank hay ACB trong khoảng thời gian diễn tập cũng có nguy cơ bị gián đoạn.

Để tránh rủi ro dòng tiền bị kẹt lại qua đêm, giới chuyên gia khuyến cáo người dùng nên chủ động sắp xếp, thực hiện các giao dịch thanh toán đối tác hoặc chuyển tiền cá nhân quan trọng trước 22h00. Việc nắm rõ lịch trình bảo trì sẽ giúp khách hàng an tâm hơn, tránh tâm lý hoảng loạn và nghi ngờ bị lừa đảo khi ứng dụng ngân hàng bất ngờ báo lỗi giữa đêm.

Tôi rất thích Galaxy S26 Ultra, nhưng thực sự nó không đánh bại được mẫu Android ra mắt từ năm ngoái này
"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

00:58
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

01:20
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

01:17
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
