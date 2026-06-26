Đề nghị quý đối tác và khách hàng, cộng tác viên cung cấp thông tin để Báo Người Lao Động gửi chứng từ phục vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân về sau.

Theo Quyết định số 863-QĐ/TU ngày 9/6/2026 của Thành ủy TP HCM về việc thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình TP HCM, Báo Người Lao Động sẽ dừng xuất bản vào ngày 30-6-2026, kết thúc hoạt động từ ngày 31-8-2026.

Báo Người Lao Động sẽ cung cấp chứng từ thuế thu nhập cá nhân cho Quý Đối tác và Khách hàng trước khi kết thúc hoạt động.

Vì vậy, nay đề nghị quý đối tác và khách hàng, cộng tác viên cung cấp thông tin cá nhân cho Báo Người Lao Động để chúng tôi gửi chứng từ thuế thu nhập cá nhân về quý khách hàng, cộng tác viên nhằm phục vụ cho việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân hằng năm với cơ quan thuế.

Báo Người Lao Động chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý đối tác và khách hàng, cộng tác viên trong suốt thời gian qua.