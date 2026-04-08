Thông báo quan trọng từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chính thức áp dụng sổ BHXH, BHYT điện tử

Tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 09/2026/TT-BTC, người tham gia có thể nhận và sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử bằng cách truy cập:

- Ứng dụng Định danh điện tử quốc gia (VNeID) mức độ 2,

- Ứng dụng BHXH số (VssID),

- Hoặc hòm thư điện tử (Email).

Tạo thuận lợi tối đa cho người thụ hưởng thông qua việc áp dụng sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử.

Sổ BHXH bản điện tử được dùng để giải quyết các chế độ BHXH và BH thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Khi thực hiện thủ tục, người tham gia chỉ cần xuất trình sổ BHXH bản điện tử, không phải nộp hoặc xuất trình sổ giấy.

Đối với thẻ BHYT bản điện tử, người tham gia sử dụng khi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT và làm căn cứ thanh toán chi phí khám, chữa bệnh.

Giá trị pháp lý của sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử:

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 09/2026/TT-BTC, khi người tham gia đã xuất trình sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử đúng theo hướng dẫn thì cơ quan, tổ chức, cơ sở khám chữa bệnh không được yêu cầu thêm bản giấy.

Quy định này cho thấy sổ BHXH và thẻ BHYT bản điện tử có giá trị sử dụng trong giải quyết chế độ BHYT, BH thất nghiệp cũng như trong khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo đúng phạm vi quyền lợi của người tham gia.

Từ ngày 13/2/2026, người tham gia cần chủ động đăng ký, kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc sử dụng ứng dụng VssID để tiếp nhận và sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử khi thực hiện thủ tục liên quan.

Cách đăng ký BHXH tự nguyện online

Người dân có thể đăng ký tham gia BHYT trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia như sau:

Bước 1: Đăng ký, đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Bước 2: Lựa chọn dịch vụ Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

Bước 3: Người tham gia kê khai thông tin như hướng dẫn tại trình tự thực hiện nêu trên để thực hiện đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

Bước 4: Người tham gia chọn thanh toán và thực hiện thanh toán theo hướng dẫn.

Bước 5: Nhận thông báo: Biên lai thu tiền điện tử từ hệ thống ngân hàng/trung gian thanh toán.

Bước 6: Nhận Thông báo thời hạn trả sổ BHXH.

Bước 7: Nhận sổ BHXH bản điện tử hoặc sổ BHXH bản giấy theo phương thức đã đăng ký.

Cách cập nhật BHXH trên VNeID

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng số định danh cá nhân.

Bước 2: Tại giao diện chính, chọn mục "Ví giấy tờ". Tiếp theo, chọn mục "Bảo hiểm xã hội".

Bước 3: Nhập mã số bảo hiểm xã hội: nhập đủ 10 ký tự số

Tích chọn ô "Tôi muốn tích hợp thông tin quá trình tham gia bảo hiểm xã hội vào tài khoản định danh điện tử".

Bước 4: Gửi yêu cầu tích hợp

Sau khi gửi yêu cầu tích hợp thành công, công dân truy cập chức năng BHXH để theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ.

Đối với hồ sơ có tình trạng Cập nhật thất bại, công dân nhập Mã số BHXH và ấn Gửi lại yêu cầu để thực hiện gửi lại yêu cầu tích hợp.

Cách đóng BHYT online

Người dân có thể đăng ký tham gia BHYT trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia như sau:

- Bước 1: Đăng ký, đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Bước 2: Lựa chọn dịch vụ như đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

Bước 3: Người mua BHYT online kê khai thông tin như hướng dẫn tại trình tự thực hiện nêu trên để thực hiện đăng ký đóng BHYT.

Bước 4: Người mua BHYT online chọn thanh toán và thực hiện thanh toán theo hướng dẫn.

Bước 5: Nhận biên lai thu tiền điện tử từ hệ thống ngân hàng/trung gian thanh toán.

Bước 6: Nhận thông báo thời hạn trả thẻ BHYT hoặc thời hạn thẻ BHYT tiếp tục được sử dụng.

Bước 7: Nhận thẻ BHYT bản điện tử hoặc thẻ BHYT bản giấy theo phương thức đã đăng ký.

Theo BHXH Việt Nam