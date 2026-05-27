VPBank vừa phát đi cảnh báo khẩn tới khách hàng về tình trạng kẻ gian giả mạo thương hiệu ngân hàng để lừa đảo đổi điểm thưởng, nhận quà hoặc hoàn tiền thẻ tín dụng.

Theo VPBank, thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng gửi tin nhắn, email giả mạo ngân hàng với nội dung thông báo điểm thưởng thẻ tín dụng sắp hết hạn, yêu cầu khách hàng nhấn vào đường link để đổi quà hoặc nhận ưu đãi.

Sau khi khách hàng truy cập vào link giả mạo, các đối tượng sẽ dụ nhập thông tin bảo mật hoặc mã OTP nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản và thực hiện giao dịch gian lận.

Ngân hàng khuyến cáo, khách hàng tuyệt đối không nhấn vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn hoặc email, đồng thời không cung cấp mã OTP, Smart OTP, mật khẩu Internet Banking, mã PIN hay thông tin CVV/CVC2 của thẻ cho bất kỳ ai.

Bên cạnh đó, VPBank lưu ý khách hàng không chia sẻ thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc dữ liệu tài khoản ngân hàng cho người tự xưng là công an, cán bộ tòa án, nhân viên ngân hàng hay cơ quan chức năng.

Đối với các chương trình hoàn tiền và tích điểm, ngân hàng cho biết tiền hoàn từ giao dịch thẻ tín dụng sẽ được hiển thị trong sao kê và cập nhật trực tiếp trên ứng dụng VPBank NEO. Trong khi đó, điểm thưởng LynkiD có thể được kiểm tra trên VPBank NEO hoặc ứng dụng chính thức LynkiD.

VPBank cũng khuyến nghị khách hàng chủ động kiểm soát tài khoản bằng cách điều chỉnh hạn mức giao dịch phù hợp và tắt tính năng thanh toán online của thẻ tín dụng khi không sử dụng.

Nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, khách hàng cần nhanh chóng liên hệ các chi nhánh VPBank hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ kịp thời.