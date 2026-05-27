HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân nhận được tin nhắn có nội dung sau

Huỳnh Duy
|

Người dùng cần cảnh giác khi nhận được tin nhắn có nội dung sau.

VPBank vừa phát đi cảnh báo khẩn tới khách hàng về tình trạng kẻ gian giả mạo thương hiệu ngân hàng để lừa đảo đổi điểm thưởng, nhận quà hoặc hoàn tiền thẻ tín dụng.

Theo VPBank, thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng gửi tin nhắn, email giả mạo ngân hàng với nội dung thông báo điểm thưởng thẻ tín dụng sắp hết hạn, yêu cầu khách hàng nhấn vào đường link để đổi quà hoặc nhận ưu đãi.

Sau khi khách hàng truy cập vào link giả mạo, các đối tượng sẽ dụ nhập thông tin bảo mật hoặc mã OTP nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản và thực hiện giao dịch gian lận.

VPBank phát thông báo về tin nhắn lừa đảo đổi điểm nhận quà

Ngân hàng khuyến cáo, khách hàng tuyệt đối không nhấn vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn hoặc email, đồng thời không cung cấp mã OTP, Smart OTP, mật khẩu Internet Banking, mã PIN hay thông tin CVV/CVC2 của thẻ cho bất kỳ ai.

Bên cạnh đó, VPBank lưu ý khách hàng không chia sẻ thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân hoặc dữ liệu tài khoản ngân hàng cho người tự xưng là công an, cán bộ tòa án, nhân viên ngân hàng hay cơ quan chức năng.

Đối với các chương trình hoàn tiền và tích điểm, ngân hàng cho biết tiền hoàn từ giao dịch thẻ tín dụng sẽ được hiển thị trong sao kê và cập nhật trực tiếp trên ứng dụng VPBank NEO. Trong khi đó, điểm thưởng LynkiD có thể được kiểm tra trên VPBank NEO hoặc ứng dụng chính thức LynkiD.

VPBank cũng khuyến nghị khách hàng chủ động kiểm soát tài khoản bằng cách điều chỉnh hạn mức giao dịch phù hợp và tắt tính năng thanh toán online của thẻ tín dụng khi không sử dụng.

Nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, khách hàng cần nhanh chóng liên hệ các chi nhánh VPBank hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ kịp thời.

Mở điều hòa để kiểm tra, người đàn ông sững lại trước cảnh tượng rợn người: Ai xem cũng nổi da gà!
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại