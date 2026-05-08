Thông báo quan trọng người dùng Viettel, VinaPhone, MobiFone cần nắm rõ

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN ngày 31/3/2026, có hiệu lực từ ngày 15/4/2026, quy định về xác thực thông tin thuê bao di động nhằm tăng cường quản lý, ngăn chặn tình trạng sử dụng SIM “rác”, tài khoản ảo phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật

Theo quy định mới, người dân có thể thực hiện xác thực thông tin thuê bao thông qua ứng dụng VNeID, ứng dụng chính thức của doanh nghiệp viễn thông hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch của nhà mạng. Quá trình xác thực bao gồm việc đối soát thông tin cá nhân và dữ liệu sinh trắc học với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đáng chú ý, việc xác thực chỉ được thực hiện khi người dùng nhận được thông báo từ nhà mạng hoặc ứng dụng chính thức trong trường hợp thông tin thuê bao chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác.

(Ảnh minh hoạ)

Tuy nhiên, lợi dụng việc nhiều người dân chưa nắm rõ quy trình xác thực, các đối tượng lừa đảo đã nhanh chóng tung ra nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản và đánh cắp thông tin cá nhân.

Theo cảnh báo từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh, các đối tượng thường giả danh nhân viên nhà mạng, cơ quan quản lý viễn thông hoặc lực lượng chức năng để gọi điện thông báo thuê bao “chưa chuẩn hóa”, “có dấu hiệu vi phạm” hoặc có nguy cơ bị khóa SIM. Sau đó, chúng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân như số CCCD, ảnh chân dung, tài khoản ngân hàng để “cập nhật hệ thống”.

Một thủ đoạn khác là gửi tin nhắn SMS hoặc tin nhắn qua mạng xã hội kèm đường link giả mạo website, ứng dụng của cơ quan chức năng hoặc nhà mạng. Các trang web này được thiết kế với giao diện gần giống trang chính thức nhằm đánh lừa người dùng đăng nhập, cung cấp mã OTP hoặc thông tin bảo mật.

Ngoài ra, các đối tượng còn hướng dẫn nạn nhân cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc với lý do “hỗ trợ xác thực thuê bao”. Sau khi được cài đặt, các ứng dụng này có thể chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp dữ liệu cá nhân và đọc trộm tin nhắn chứa mã xác thực.

Nghiêm trọng hơn, một số trường hợp còn bị yêu cầu chuyển tiếp cuộc gọi, chia sẻ màn hình hoặc cung cấp mã xác nhận để đối tượng chiếm quyền nhận OTP, từ đó truy cập tài khoản ngân hàng, ví điện tử và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an nhận định, các hành vi trên tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng. Người dân không chỉ có nguy cơ mất toàn bộ tiền trong tài khoản mà còn bị lộ lọt thông tin cá nhân, tạo điều kiện cho các đối tượng tiếp tục thực hiện nhiều hành vi lừa đảo khác.

Để phòng tránh, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hoặc đường link lạ. Người dân chỉ nên thực hiện cập nhật, xác thực thông tin thuê bao thông qua các kênh chính thống như ứng dụng VNeID, ứng dụng chính thức của nhà mạng hoặc trực tiếp tại điểm giao dịch.

Bên cạnh đó, người dùng cần tránh cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc, không làm theo hướng dẫn của người lạ như chia sẻ màn hình, cấp quyền truy cập thiết bị hay chuyển tiếp cuộc gọi.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã lỡ cung cấp thông tin, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng, nhà mạng để khóa tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý kịp thời.