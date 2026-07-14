Thông báo quan trọng đến người dùng Zalo, Facebook

Cơ quan chức năng vừa phát đi thông báo liên quan đến người dùng mạng xã hội Facebook và Zalo để tìm việc.

Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm và mong muốn đi lao động ở nước ngoài của nhiều người dân, các đối tượng lừa đảo đang gia tăng hoạt động trên không gian mạng với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản.

Facebook và Zalo là hai nền tảng được các đối tượng sử dụng phổ biến để tiếp cận nạn nhân.

Theo thông tin từ Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng, thời gian gần đây, nhiều đối tượng đã đăng tải các thông tin tuyển dụng lao động với mức thu nhập hấp dẫn, chế độ đãi ngộ cao, thủ tục đơn giản và cam kết xuất cảnh nhanh nhằm thu hút người có nhu cầu tìm việc.

Công an tỉnh Lâm Đồng cảnh báo người dân về thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng lao động nước ngoài qua Facebook, Zalo. (Ảnh minh hoạ)

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng tiếp tục giả danh nhân viên hoặc đại diện của các công ty xuất khẩu lao động để tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Trong quá trình này, nạn nhân được yêu cầu chuyển các khoản tiền như phí làm hồ sơ, phí môi giới, phí dịch vụ hoặc tiền đặt cọc giữ suất với lời hứa sẽ nhanh chóng hoàn tất thủ tục.

Không dừng lại ở đó, nhiều đối tượng còn sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn khi gửi đường link hoặc ứng dụng giả mạo, yêu cầu người lao động cài đặt để hoàn thiện hồ sơ đăng ký. Khi người dùng làm theo hướng dẫn, điện thoại có thể bị chiếm quyền điều khiển từ xa, trong khi thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và mã xác thực OTP bị đánh cắp. Từ những dữ liệu này, các đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước thực trạng trên, Công an xã Cát Tiên 2 khuyến cáo người dân không chuyển tiền cho các cá nhân, tổ chức chỉ quen biết qua mạng khi chưa xác minh đầy đủ thông tin; tuyệt đối không cung cấp căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ ai.

Bên cạnh đó, người dân cần thận trọng với các quảng cáo như "việc nhẹ, lương cao", "xuất cảnh nhanh", "không cần trình độ", "không cần phỏng vấn" nhưng lại yêu cầu nộp tiền trước hoặc giao dịch hoàn toàn qua mạng. Đây là những dấu hiệu phổ biến của các vụ lừa đảo tuyển dụng.

Tờ rơi tuyên truyền lừa đảo xuất khẩu lao động nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. (Ảnh: Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng)

Đối với những trường hợp có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài, cơ quan công an khuyến nghị chỉ nên liên hệ các doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, có địa chỉ và thông tin pháp lý rõ ràng; đồng thời tìm hiểu kỹ các quy định, điều khoản hợp đồng trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào.

Công an xã Cát Tiên 2 cũng đề nghị người dân thường xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người thân, bạn bè nâng cao cảnh giác. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn và xử lý theo quy định.