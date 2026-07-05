Thông báo quan trọng đến người dùng VNeID, người dân cần nắm rõ

Ứng dụng VNeID đang được mở rộng thêm nhiều tiện ích, giúp người dân thực hiện các giao dịch và thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Trong lộ trình xây dựng Chính phủ số và công dân số, VNeID đang được định hướng trở thành ứng dụng trung tâm, nơi tích hợp dữ liệu định danh và nhiều dịch vụ công thiết yếu trên một nền tảng duy nhất.

Điều này đồng nghĩa, thay vì phải sử dụng nhiều loại giấy tờ hoặc nhiều ứng dụng khác nhau, người dân chỉ cần một tài khoản VNeID để thực hiện ngày càng nhiều giao dịch trong cuộc sống.

Dù vậy, phần lớn người dùng hiện mới khai thác một phần nhỏ những gì ứng dụng này có thể làm. Ngoài việc thay thế căn cước công dân, VNeID còn sở hữu nhiều tiện ích giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tra cứu thông tin cá nhân và giảm đáng kể thời gian thực hiện các giao dịch với cơ quan nhà nước.

Dưới đây là 5 tính năng hữu ích mà nhiều người vẫn chưa biết hoặc chưa tận dụng hết.

Nguồn: Cảnh sát QLHC về TTXH Quảng Ngãi

Một trong những lợi ích lớn nhất của VNeID là khả năng tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân trên cùng một ứng dụng. Sau khi đồng bộ dữ liệu, người dùng có thể lưu trữ và xuất trình căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế,... cùng một số thông tin cá nhân khác ngay trên điện thoại.

Điều này giúp giảm bớt việc mang theo nhiều giấy tờ khi ra ngoài, đồng thời hạn chế nguy cơ thất lạc hoặc hư hỏng. Trong nhiều trường hợp, việc xuất trình thông tin trên VNeID cũng diễn ra nhanh chóng hơn so với sử dụng giấy tờ truyền thống.

Khai báo lưu trú không cần đến trụ sở Công an

Nếu có người thân hoặc bạn bè đến ở qua đêm, người dân hoàn toàn có thể thực hiện khai báo lưu trú trực tuyến ngay trên VNeID.

Thay vì phải trực tiếp đến cơ quan Công an như trước đây, người dùng chỉ cần đăng nhập ứng dụng, lựa chọn chức năng khai báo lưu trú, điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn và gửi hồ sơ. Toàn bộ quá trình chỉ mất vài phút, giúp tiết kiệm thời gian và thuận tiện hơn trong quá trình thực hiện thủ tục.

Thực hiện nhiều thủ tục hành chính ngay tại nhà

VNeID hiện đã kết nối với hệ thống dịch vụ công, cho phép người dân nộp hồ sơ trực tuyến đối với nhiều thủ tục hành chính.

Thông qua ứng dụng, người dùng có thể gửi hồ sơ, bổ sung giấy tờ theo yêu cầu và theo dõi tình trạng xử lý mà không cần phải nhiều lần đến cơ quan chức năng. Việc số hóa quy trình này góp phần giảm thời gian đi lại, hạn chế tình trạng chờ đợi và giúp người dân chủ động hơn trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Dùng thẻ bảo hiểm y tế điện tử khi đi khám bệnh

Một tính năng ngày càng được nhiều người sử dụng là tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào VNeID.

Khi đến các cơ sở y tế đã triển khai tiếp nhận dữ liệu điện tử, người dân có thể sử dụng thông tin bảo hiểm y tế trên ứng dụng thay cho thẻ giấy. Ngoài ra, VNeID còn cho phép tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm, thời hạn sử dụng cũng như một số quyền lợi liên quan, giúp việc quản lý thông tin trở nên thuận tiện hơn.

Chủ động kiểm tra thông tin cư trú

Bên cạnh các tiện ích kể trên, VNeID còn hỗ trợ tra cứu thông tin cư trú của chính người dùng.

Thông qua ứng dụng, người dân có thể kiểm tra dữ liệu về nơi thường trú, tạm trú đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu phát hiện thông tin chưa chính xác hoặc còn thiếu, người dùng có thể chủ động phản ánh với cơ quan chức năng để được điều chỉnh kịp thời, tránh phát sinh vướng mắc khi thực hiện các giao dịch hoặc thủ tục hành chính sau này.

Đừng quên kích hoạt đầy đủ để sử dụng trọn vẹn tiện ích

Để khai thác toàn bộ các tính năng trên, người dân cần kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2 và thường xuyên cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng.

Bên cạnh đó, mật khẩu đăng nhập, mã PIN và mã OTP cần được bảo mật tuyệt đối, không chia sẻ cho người khác nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân và tránh nguy cơ bị lợi dụng tài khoản.

Khi ngày càng nhiều dịch vụ công được tích hợp lên nền tảng số, VNeID không chỉ còn là ứng dụng phục vụ việc định danh điện tử mà đang trở thành công cụ hỗ trợ người dân trong nhiều hoạt động thường ngày. Việc hiểu và khai thác đầy đủ những tiện ích sẵn có sẽ giúp mỗi người tiết kiệm thời gian, giảm bớt giấy tờ phải mang theo và thực hiện nhiều thủ tục hành chính nhanh chóng hơn chỉ với một chiếc điện thoại.