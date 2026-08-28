Nếu điện thoại Samsung thường xuyên báo đầy bộ nhớ, đây là điều người dùng nên biết.

Điện thoại dùng lâu ngày thường phát sinh hàng loạt tệp trùng lặp, video cũ, dữ liệu tải xuống, ảnh chụp màn hình hay các tệp tạm mà người dùng ít khi để ý. Khi bộ nhớ gần đầy, nhiều người thường nghĩ đến việc xóa bớt ứng dụng.

Tuy nhiên, trên điện thoại Samsung Galaxy, người dùng có thể kiểm tra và giải phóng đáng kể dung lượng bằng công cụ có sẵn trong hệ thống mà không nhất thiết phải gỡ ứng dụng.

Theo Tech Advisor, một lần dọn dẹp trên Galaxy S23 Ultra đã giúp giải phóng hơn 10 GB bộ nhớ trên chiếc điện thoại của mình. Con số thực tế sẽ phụ thuộc vào lượng dữ liệu đang lưu trên từng thiết bị.

Công cụ bị bỏ quên trên điện thoại Galaxy

Tính năng đáng chú ý nằm trong Chăm sóc thiết bị (Device Care), công cụ được Samsung tích hợp sẵn để quản lý pin, bộ nhớ lưu trữ, RAM và tình trạng hoạt động của điện thoại.

(Ảnh: Dominik Tomaszewski / Foundry)

Thay vì chỉ sử dụng chức năng tối ưu nhanh, người dùng có thể truy cập phần quản lý bộ nhớ để xem chính xác những nhóm dữ liệu đang chiếm nhiều không gian.

Đáng chú ý, Device Care không tự động xóa toàn bộ dữ liệu. Hệ thống đưa ra các đề xuất, còn người dùng có thể kiểm tra từng nhóm tệp trước khi quyết định xóa.

Để mở tính năng này, vào Cài đặt > Chăm sóc thiết bị > Bộ nhớ. Tùy phiên bản One UI, tên gọi hoặc vị trí của một số mục có thể thay đổi đôi chút.

Sau khi mở phần Bộ nhớ, người dùng sẽ thấy tổng quan về dung lượng đang được sử dụng bởi ứng dụng, ảnh, video, tệp âm thanh, tài liệu và các loại dữ liệu khác.

Thay vì lần lượt kiểm tra tất cả danh mục, có thể bắt đầu với hai mục Tệp trùng lặp (Duplicate Files) và Tệp lớn (Large Files).

(Ảnh: John McCann / Foundry)

Tệp trùng lặp thường là những bản sao không còn cần thiết. Trong khi đó, mục Tệp lớn có thể chứa các video dung lượng cao, file nén hoặc những tệp tải xuống đã lâu không sử dụng.

Đây thường là những vị trí có khả năng đem lại lượng dung lượng trống đáng kể chỉ sau vài phút kiểm tra. Theo trải nghiệm của Tech Advisor, hai nhóm dữ liệu này có thể giúp giải phóng khoảng 5-10 GB trên một thiết bị có nhiều dữ liệu tồn đọng.

Nếu tiếp tục cuộn xuống trong phần Bộ nhớ, Device Care sẽ hiển thị thêm các đề xuất dọn dẹp.

Tại đây có thể xuất hiện ảnh chụp màn hình cũ, tệp âm thanh, dữ liệu tạm thời, bộ nhớ đệm của ứng dụng hoặc các tệp cài đặt không còn cần thiết.

Mỗi nhóm thường đi kèm thông tin về dung lượng có thể thu hồi. Người dùng chỉ cần mở từng mục, xem danh sách tệp và lựa chọn dữ liệu muốn xóa.

Nếu các đề xuất ban đầu chưa đủ, hãy chọn Hiển thị thêm (Show more) để mở rộng danh sách. Một số tệp dung lượng lớn có thể nằm trong những nhóm mà người dùng ít khi kiểm tra.

Đừng quên dọn Thùng rác

Một phần dung lượng khác có thể đang bị chiếm bởi những tệp mà người dùng tưởng rằng đã xóa.

Trên điện thoại Galaxy, dữ liệu sau khi xóa có thể được chuyển vào Thùng rác (Recycle Bin) và tiếp tục được lưu trong một khoảng thời gian trước khi bị xóa hoàn toàn.

Nếu thùng rác tích tụ nhiều ảnh, video hoặc tệp dung lượng lớn, việc dọn sạch mục này có thể lập tức trả lại một phần bộ nhớ cho thiết bị.

Do đó, sau khi xóa dữ liệu không cần thiết, người dùng nên kiểm tra lại Thùng rác thay vì cho rằng dung lượng đã được giải phóng hoàn toàn.

Lưu trữ ứng dụng

Một lựa chọn khác dành cho những ứng dụng lâu ngày không sử dụng là lưu trữ ứng dụng (Archiving), nếu thiết bị và phiên bản phần mềm hỗ trợ.

(Ảnh: Luke Baker)

Tính năng này khác với gỡ cài đặt hoàn toàn. Khi ứng dụng được lưu trữ, các thành phần cài đặt của ứng dụng sẽ được loại bỏ để giải phóng dung lượng, trong khi dữ liệu cá nhân, thông tin đăng nhập và một số thiết lập vẫn được giữ lại.

Biểu tượng ứng dụng vẫn có thể xuất hiện trên màn hình. Khi cần sử dụng trở lại, người dùng có thể chạm vào biểu tượng để khôi phục ứng dụng.

Trong mục Ứng dụng không sử dụng (Unused Apps), người dùng có thể chuyển sang danh sách Có thể lưu trữ (Archivable) để xem những ứng dụng phù hợp và lựa chọn nhiều ứng dụng cùng lúc.

Trong thử nghiệm của Tech Advisor trên Galaxy S23 Ultra, việc lưu trữ 7 ứng dụng trong số 20 ứng dụng không sử dụng giúp giải phóng thêm khoảng 1,5 GB.

Dọn bộ nhớ đệm

Ngoài dung lượng lưu trữ, Device Care còn cho phép kiểm tra RAM và các ứng dụng đang hoạt động nền. Người dùng có thể đóng những tiến trình không cần thiết để giải phóng RAM.

Với bộ nhớ lưu trữ, bộ nhớ đệm (cache) của từng ứng dụng cũng là một khu vực đáng kiểm tra. Đây là những tệp tạm được ứng dụng tạo ra trong quá trình sử dụng và có thể tăng lên đáng kể sau thời gian dài.

Tuy nhiên, không nên xóa bộ nhớ đệm một cách máy móc. Sau khi bị xóa, ứng dụng có thể phải tạo hoặc tải lại một số dữ liệu tạm, khiến lần mở đầu tiên chậm hơn đôi chút.

Với người dùng Galaxy, những công cụ có sẵn trong hệ thống thường đã đáp ứng phần lớn nhu cầu kiểm tra và giải phóng bộ nhớ cơ bản.

Thay vì cài thêm các ứng dụng dọn dẹp từ bên thứ ba, người dùng có thể bắt đầu bằng Device Care để xác định chính xác dữ liệu nào đang chiếm nhiều dung lượng và chủ động quyết định những gì cần xóa.

Điểm quan trọng là không phải mọi điện thoại Galaxy đều có thể giải phóng đúng 10 GB. Kết quả phụ thuộc vào dung lượng dữ liệu tồn đọng trên thiết bị. Tuy vậy, việc kiểm tra tệp trùng lặp, tệp lớn, thùng rác và ứng dụng không sử dụng có thể là cách đơn giản để lấy lại đáng kể không gian lưu trữ mà không cần xóa những ứng dụng vẫn muốn giữ lại.