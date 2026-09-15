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Thông báo quan trọng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tất cả hộ kinh doanh cần biết

Duy Anh
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Việc xác định chủ hộ kinh doanh thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc được căn cứ vào thời điểm và mức doanh thu kê khai của hộ kinh doanh.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, từ ngày 01/01/2026, không phải tất cả chủ hộ kinh doanh đều phải tham gia BHXH bắt buộc.

Theo đó, việc xác định chủ hộ kinh doanh thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc được căn cứ vào thời điểm và mức doanh thu kê khai của hộ kinh doanh.

Cụ thể, chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, kê khai doanh thu năm trên 1 tỷ đồng và thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Đối với chủ hộ kinh doanh có mức kê khai doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống, có thể đăng ký tham gia BHXH tự nguyện để tích lũy thời gian tham gia BHXH, bảo đảm các chế độ an sinh xã hội như trợ cấp thai sản, hưu trí, tử tuất cho bản thân sau này.

Thông báo quan trọng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tất cả hộ kinh doanh cần biết - Ảnh 1.

Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

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