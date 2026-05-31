Thông báo nóng tới tất cả phụ huynh và học sinh trong dịp nghỉ hè

Trang Anh
|

Công an khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý, quan tâm đến việc sử dụng internet của con em trong thời gian nghỉ hè.

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 30/5/2026 cho hay, thời gian gần đây, nổi lên tình trạng các đối tượng giả danh tuyển cộng tác viên online với lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, chỉ cần thực hiện các nhiệm vụ như thả tim, xem video, chốt đơn hàng ảo là có thể nhận tiền hoa hồng. Ban đầu, các đối tượng thường chuyển khoản số tiền nhỏ để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền làm nhiệm vụ và chiếm đoạt tài sản.

Bên cạnh đó, nhiều học sinh còn trở thành mục tiêu của các thủ đoạn tặng quà game miễn phí, nhận vật phẩm trong trò chơi trực tuyến, bình chọn cuộc thi online hoặc gửi các đường link lạ chứa mã độc nhằm chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook, Zalo, Gmail.

Sau khi chiếm được tài khoản mạng xã hội, các đối tượng tiếp tục nhắn tin mượn tiền người thân, bạn bè hoặc lợi dụng tài khoản ngân hàng của học sinh để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, các đối tượng còn giả danh cơ quan chức năng, nhà mạng, trường học gọi điện thông báo liên quan đến học bổng, tài khoản vi phạm hoặc yêu cầu xác minh thông tin nhằm dụ dỗ học sinh cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. Một số trường hợp học sinh bị lôi kéo tham gia các hội nhóm đầu tư tiền ảo, kiếm tiền online, dẫn đến nguy cơ mất tiền và bị lợi dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

Trước tình hình trên, Công an phường Xuân Trường - Đà Lạt khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý, quan tâm đến việc sử dụng internet của con em trong thời gian nghỉ hè; thường xuyên nhắc nhở các em không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào.

Đồng thời, học sinh cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội; không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc, không tải ứng dụng lạ, không tin vào các lời mời gọi kiếm tiền nhanh trên internet. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo trên không gian mạng, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Công an phường để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Việc nâng cao nhận thức, kỹ năng sử dụng internet an toàn cho học sinh không chỉ góp phần bảo vệ tài sản, thông tin cá nhân mà còn giúp xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh trong dịp nghỉ hè.

