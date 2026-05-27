EVN Hà Nội thông báo nóng về tin cắt điện ngày 27/5, Thủ đô chạm mốc tiêu thụ điện cao nhất lịch sử

Sáng ngày 27/5, EVN Hà Nội đã ra thông báo về thông tin cắt điện trong ngày. Theo đó, EVN Hà Nội khẳng định không có lịch cắt điện ngày 27/5/2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các nội dung đăng tải trên mạng xã hội về lịch cắt điện là không chính xác.

EVNHANOI cho biết, trong cao điểm nắng nóng, đã chủ động hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch đã lập trước đó (trừ các trường hợp có nguy cơ gây sự cố).

Đồng thời đơn vị cũng triển khai đồng bộ các phương án vận hành như tăng cường ứng trực 24/24h, kiểm tra lưới điện tại các khu vực phụ tải tăng cao, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư thiết bị và sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

EVN đã chủ động hoãn toàn bộ các lịch cắt điện theo kế hoạch đã lập trước đó - Ảnh: EVNHANOI

EVNHANOI khuyến nghị khách hàng tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, để điều hòa trên 26°C, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn.

Trong những ngày qua, thời tiết oi bức khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng cao nên, điện năng tiêu thụ tại Thủ đô ngày 26/5 đã có nhiều chỉ số chạm mốc cao nhất lịch sử.

Cụ thể, theo ghi nhận của hệ thống điện thành phố Hà Nội, công suất đỉnh (Pmax) được thiết lập lúc 21h30 ngày 26/5/2026 là 6.290 MW, tăng gần 5% so với công suất đỉnh năm 2025 (5.992 MW); sản lượng điện năng tiêu thụ ngày 26/5 cũng đạt 131,76 triệu kWh, tăng 7,3% so với năm 2025 (122,84 triệu kWh).

Các chỉ số đều thiết lập mốc kỷ lục mới chưa từng có.

Theo Tập đoàn điện lực Việt Nam, tháng 5, hệ thống điện đang trong giai đoạn căng thẳng bậc nhất của mùa khô. Điển hình, thông tin từ Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO, thuộc Bộ Công Thương), đến 17h00 ngày 25/5, công suất phụ tải toàn quốc vào cao điểm chiều (lúc 13h40) đạt 55.196 MW.

Trong đó công suất tại miền Bắc thiết lập kỷ lục mới ở mức 27.955 MW, tăng 5,8% so với kỷ lục ghi nhận ngày 15/5, còn công suất tại miền Trung, Nam lần lượt ghi nhận ở 5.380 MW và 22.109 MW.

Dự kiến, phụ tải sẽ còn tăng cao trước dự báo còn xảy ra nhiều đợt nắng nóng cực đoan trên diện rộng từ nay đến khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9.