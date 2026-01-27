Thời gian gần đây, nhiều người dân Hải Phòng nhận được cuộc gọi từ một số số điện thoại di động (đầu số 093…, 084…), tự xưng là nhân viên Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng.

Những đối tượng này gửi đường link lạ, đề nghị người dân truy cập để được "hỗ trợ" tích hợp bảo hiểm xã hội vào ứng dụng VNeID; cập nhật thông tin cá nhân; tư vấn về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…

Theo thông tin chính thức từ Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ có duy nhất một số điện thoại đường dây nóng (hotline) là 1900.9068 (cước phí 1.000 đồng/phút). Hotline của Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng là 0225.326.5616. Ngoài ra, các số điện thoại của bảo hiểm xã hội cơ sở được công khai trên Cổng thông tin Bảo hiểm xã hội thành phố (tại địa chỉ haiphong.baohiemxahoi.gov.vn ).

Trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân, Bảo hiểm xã hội khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác:

- Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu VssID, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hay email chưa được xác thực.

- Không truy cập các đường link lạ, không cài đặt ứng dụng từ các nguồn không tin cậy (không phải Google Play hay App Store).

- Chỉ theo dõi thông tin tại các cổng thông tin điện tử chính thức của BHXH Việt Nam và các ngân hàng.

- Khi nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, cần liên hệ ngay với cơ quan công an, đường dây nóng của ngân hàng hoặc cơ quan BHXH nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

- Nếu có nhu cầu tư vấn, người dân chỉ liên hệ các kênh chính thống hoặc đến trực tiếp bộ phận "một cửa" của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Theo Báo điện tử TP Hải Phòng