Thông báo mới tới hàng chục triệu người dân trên cả nước

Duy Anh |

"Siêu ứng dụng" VNeID vừa ra mắt bản cập nhật 2.2.6 với hàng loạt tính năng mới, mang lại nhiều tiện ích cho người dùng.

VNeID là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về Dân cư (Bộ Công an) phát triển. Ứng dụng này chính thức được đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022.

Theo thống kê trên tờ Znews, đến cuối năm 2025, trên VNeID đã có hơn 65 triệu tài khoản kích hoạt.

Mới đây, ứng dụng này đã có bản cập nhật 2.2.6 mới hàng loạt tính năng mới, cụ thể như sau:

Thông báo mới tới hàng chục triệu người dân trên cả nước - Ảnh 1.

VNeID được xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu định danh, dân cư và hệ thống xác thực điện tử. Tài khoản VNeID là mã định danh của công dân.

Đây được coi là "siêu ứng dụng" khi cung cấp nhiều tiện ích. Trong đó, ví giấy tờ điện tử của công dân sẽ tích hợp và hiển thị các loại giấy tờ như: căn cước công dân, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, đăng ký xe, thông tin thuế, thông tin cư trú…

Ngoài ra, trên ứng dụng này, người dân cũng có thể làm các thủ tục hành chính tại nhà, như cấp đổi căn cước công dân; đăng ký tạm trú, thường trú, khai báo tạm vắng; cấp phiếu lý lịch tư pháp; đăng ký xe; đăng ký khai sinh... thông tin này được đăng tải trên tờ Thanh niên.

Thông báo mới tới hàng chục triệu người dân trên cả nước - Ảnh 2.
Cảnh báo nóng tới tất cả người dân khi được đề nghị chụp ảnh CCCD và trả tiền



