Thông báo mới nhất từ Zalo

Chiều ngày 31/12/2025, Zalo đã có thông báo nóng gửi đến người dùng ứng dụng này. Theo đó, Zalo nhấn mạnh trong thông báo này: vừa qua nền tảng này đã cập nhật Điều khoản sử dụng để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dữ liệu cá nhân được xử lý, bảo vệ quyền riêng tư cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

Đồng thời, nền tảng này cũng khẳng định việc điều chỉnh điều khoản không làm thay đổi tính năng hay trải nghiệm của người dùng khi sử dụng dịch vụ.

Thông báo mới nhất của Zalo gửi đến người dùng ngày 31/12/2025

Song song với các thay đổi về chính sách, Zalo cũng chính thức mở kênh tiếp nhận phản hồi qua email, sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến đóng góp xoay quanh điều khoản sử dụng và quyền riêng tư. Động thái này không chỉ tái khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc duy trì dịch vụ an toàn, ổn định mà còn thể hiện sự tuân thủ nghiêm túc trước bối cảnh pháp lý mới. Đặc biệt là khi áp lực từ dư luận và cơ quan quản lý về trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân đang ngày càng gia tăng sau khi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Đây chính là động thái mới nhất của nền tảng MXH này sau vụ việc cập nhật Điều khoản sử dụng gây bức xúc với nhiều

Trước đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (UBCTQG) - Bộ Công Thương cho biết đã ghi nhận thông tin về việc cập nhật Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo liên quan đến thu thập, sử dụng dữ liệu người dùng trên nền tảng do Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG vận hành.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngày 29/12/2025, UBCTQG đã gửi giấy mời Công ty VNG làm việc vào ngày 31/12/2025 để yêu cầu báo cáo các nội dung liên quan đến việc thu thập, sử dụng thông tin người dùng, cùng các hoạt động cung cấp dịch vụ trên Zalo.

Yêu cầu báo cáo bao gồm: Thông tin chung về nền tảng Zalo, điều khoản sử dụng, chính sách dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư; quy trình cung cấp dịch vụ trực tuyến; cơ chế tiếp nhận phản ánh của người dùng.

Ngày 30/12/2025, UBCTQG nhận được văn bản từ phía VNG đề xuất lùi lịch làm việc do tài liệu liên quan tới nhiều lĩnh vực chuyên môn và chưa hoàn tất. Doanh nghiệp đồng thời cho biết đang phối hợp với một số cơ quan quản lý khác.