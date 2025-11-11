Thông báo mới nhất liên quan đến sổ đỏ và VNeID

Từ hôm nay, người dân có thể nộp sổ đỏ trên VNeID cho cơ quan Nhà nước để làm sạch dữ liệu đất đai. Ứng dụng VNeID vừa có bản cập nhật mới nhất, phiên bản 2.2.4, bổ sung 7 tiện ích mới.

Trong đó có cung cấp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho cơ quan nhà nước. Đầu tiên, người dân cần dùng định danh mức độ 2 đăng nhập vào ứng dụng VNeID phiên bản mới nhất, sau đó truy cập vào mục "cung cấp thông tin cho Cơ quan Nhà nước".

Tại đây sẽ hiện ra giải thích việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm phục vụ xác minh, kiểm tra, đối chiếu và xử lý thông tin. Tiếp đến, người dân ấn vào "tạo mới" và chọn loại thông tin là "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

Phần thông tin người kê khai sẽ được tích hợp sẵn, đó là họ và tên, số định danh cá nhân của chủ tài khoản VNeID. Nếu kê khai hộ thì cần nhập tên người đứng tên trong sổ đỏ và lý do kê khai hộ.

Các trường thông tin bắt buộc phải kê khai đó là số hiệu giấy chứng nhận, địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ. Về file thông tin, người dân sẽ tải lên hình ảnh, tài liệu về sổ đỏ cần nộp dưới định dạng PDF, PNG, JPG. Cuối cùng, ấn vào xác nhận các thông tin trên là đúng và gửi yêu cầu. Các thông tin sẽ được gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trước đó, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (C06), Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đang phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng tiện ích trên ứng dụng VNeID để người dân tự cung cấp thông tin và kiểm tra, xác thực thông tin chủ sử dụng đất ở, nhà ở.

Đây là một trong các bước của chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đang được các đơn vị phối hợp thực hiện trên toàn quốc.

Theo C06, sau khi tổ chức sắp xếp mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, nhiều nhiệm vụ cụ thể về đất đai được chuyển giao về cấp xã, phường, đặc khu. Điều này đòi hỏi phải có cơ sở dữ liệu đất đai để các địa phương có đầy đủ công cụ quản lý và giải quyết thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, thông tin về người sử dụng đất (gồm thông tin về đất đai, chứng minh nhân dân, căn cước công dân) trên giấy chứng nhận (còn gọi là sổ đỏ) đã cấp cho người sử dụng đất được tạo lập qua các thời kỳ khác nhau. Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, công nghệ ở từng thời kỳ có sự thay đổi.

Bên cạnh đó, nhiều người sử dụng đất tự ý chuyển mục đích, giao dịch bằng giấy tờ viết tay, chưa xác lập quyền thừa kế… dẫn đến một số trường hợp thông tin, dữ liệu chưa đúng và thống nhất.

Bộ Công an đặt ra yêu cầu của chiến dịch này là phải hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đảm bảo "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung". Đây sẽ là công cụ để cơ quan giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

