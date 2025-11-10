HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thông báo mới đến hàng chục triệu người dân trên cả nước

Duy Anh |

Ngày 8/11, VNeID đã có bản cập nhật 2.2.4 với 6 tính năng mới giúp người dân xử lý các thủ tục hành chính thuận tiện hơn.

VNeID là một ứng dụng trên điện thoại di động được phát triển bởi trung tâm dữ liệu Dân cư Quốc Gia thuộc Bộ Công an nhằm mục đích thay thế cho các giấy tờ giấy truyền thống.

Theo thông tin trên báo Thanh niên, tính đến cuối tháng 9/2025, trên VNeID hiện đã cung cấp 48 tiện ích về giấy tờ, thủ tục hành chính, an sinh xã hội, hồ sơ sức khỏe về các dịch vụ khác và đã có hơn 64 triệu tài khoản kích hoạt.

Thông báo mới đến hàng chục triệu người dân trên cả nước- Ảnh 1.

Ngày 8/11, VNeID đã có bản cập nhật 2.2.4 với 6 tính năng mới nổi bật như sau:

Thông báo mới đến hàng chục triệu người dân trên cả nước- Ảnh 2.

Thông báo mới đến hàng chục triệu người dân trên cả nước- Ảnh 3.

Thông báo mới đến hàng chục triệu người dân trên cả nước- Ảnh 4.

Thông báo mới đến hàng chục triệu người dân trên cả nước- Ảnh 5.

Thông báo mới đến hàng chục triệu người dân trên cả nước- Ảnh 6.

Thông báo mới đến hàng chục triệu người dân trên cả nước- Ảnh 7.

Ngoài ra, phiên bản VNeID 2.2.4 cũng đã điều chỉnh, cập nhật một số nội dung nhỏ và sửa lỗi.

Người dùng có thể cài đặt hay cập nhật ứng dụng VNeID phiên bản mới tại các chợ ứng dụng Google Play (dành cho Android) và App Store (dành cho iOS).

Thi hành lệnh bắt tạm giam Ngô Thanh Phương, sinh năm 2008


 

Tags

Tin nóng trong ngày

tin nóng

Tin ngắn

báo mới

bộ công an

VNEID

ứng dụng VNEID

Hay độc lạ

siêu ứng dụng VNeID

phiên bản mới nhất VNeID

VNeID bản 2.2.4

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại