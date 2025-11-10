Thông báo mới đến hàng chục triệu người dân trên cả nước

VNeID là một ứng dụng trên điện thoại di động được phát triển bởi trung tâm dữ liệu Dân cư Quốc Gia thuộc Bộ Công an nhằm mục đích thay thế cho các giấy tờ giấy truyền thống.

Theo thông tin trên báo Thanh niên, tính đến cuối tháng 9/2025, trên VNeID hiện đã cung cấp 48 tiện ích về giấy tờ, thủ tục hành chính, an sinh xã hội, hồ sơ sức khỏe về các dịch vụ khác và đã có hơn 64 triệu tài khoản kích hoạt.

Ngày 8/11, VNeID đã có bản cập nhật 2.2.4 với 6 tính năng mới nổi bật như sau:

Ngoài ra, phiên bản VNeID 2.2.4 cũng đã điều chỉnh, cập nhật một số nội dung nhỏ và sửa lỗi.

Người dùng có thể cài đặt hay cập nhật ứng dụng VNeID phiên bản mới tại các chợ ứng dụng Google Play (dành cho Android) và App Store (dành cho iOS).



