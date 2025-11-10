HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Thi hành lệnh bắt tạm giam Ngô Thanh Phương, sinh năm 2008

Duy Anh |

Lê Hoàng Gia Bảo và Ngô Thanh Phương vừa bị bắt tạm giam để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản".

Ngày 8/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Công an phường Điện Bàn đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đối với Lê Hoàng Gia Bảo (sinh năm 2008, trú phường Sơn Trà) và Ngô Thanh Phương (sinh năm 2008, trú phường Điện Bàn Đông) về tội "Trộm cắp tài sản".

Thi hành lệnh bắt tạm giam Ngô Thanh Phương, sinh năm 2008- Ảnh 1.

 

Thi hành lệnh bắt tạm giam Ngô Thanh Phương, sinh năm 2008- Ảnh 2.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, vào đêm 25/8 rạng sáng 26/8, Lê Hoàng Gia Bảo, Ngô Thanh Phương đã cùng L. P. A. (sinh năm 2010) và N. T. P. (sinh năm 2011) rủ nhau đi trộm cắp tài sản. 

Nhóm này sử dụng 2 xe máy không biển số để di chuyển từ trung tâm Đà Nẵng về hướng phường Điện Bàn tìm nơi gây án. 

Khi đến quán cà phê "N.", thấy không có người trông coi, các đối tượng lén đột nhập, lấy trộm một con heo đất chứa 360 nghìn đồng và 4 gói thuốc lá, sau đó quay lại lần hai để tiếp tục cạy két tiền, trong có số tiến 3,4 triệu đồng.

Qua công tác nắm tình hình, Tổ phòng chống tội phạm Công an phường Điện Bàn đã nhanh chóng xác minh, làm rõ toàn bộ nhóm đối tượng. 

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai thêm 2 xe máy dùng để đi trộm là tài sản trộm cắp tại phường An Hải, TP. Đà Nẵng trước đó vài ngày.

