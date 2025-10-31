Thông báo khẩn tới 6 tỉnh, thành phố

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 30/10 đến 6 giờ ngày 31/10), khu vực các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Kỳ Phong 440,4mm (Hà Tĩnh); Hồ Bẹ 243,2mm (Quảng Trị); Hồ Hòa Mỹ 115,2mmm TP. Huế); Khâm Đức 107,6mm (TP. Đà Nẵng); Hoài Đức 127,4mm (Gia Lai)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Hà Tĩnh, Quảng Trị từ 30-60mm, có nơi trên 100mm; TP. Huế , TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi từ 10-20mm, có nơi trên 40mm; Gia Lai từ 30-60mm, có nơi trên 60mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường như:

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1; Hà Tĩnh, TP. Huế, TP Đà Nẵng: Cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.