HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thông báo khẩn liên quan đến tạm trú, tạm vắng của người dân từ ngày 15/12

Duy Anh |

Nghị định mới quy định mức phạt cụ thể về hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về đăng ký tạm trú.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 282 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình trong đó quy định mức phạt hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng.

Theo đó, đối với các hành vi vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú, Nghị định quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau:

Thông báo khẩn liên quan đến tạm trú, tạm vắng của người dân từ ngày 15/12- Ảnh 1.

Thông báo khẩn liên quan đến tạm trú, tạm vắng của người dân từ ngày 15/12- Ảnh 2.

Cũng theo Nghị định, phạt tiền từ 4-8 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau:

Thông báo khẩn liên quan đến tạm trú, tạm vắng của người dân từ ngày 15/12- Ảnh 3.

Thông báo khẩn liên quan đến tạm trú, tạm vắng của người dân từ ngày 15/12- Ảnh 4.

Thông báo khẩn liên quan đến tạm trú, tạm vắng của người dân từ ngày 15/12- Ảnh 5.

Thông báo khẩn liên quan đến tạm trú, tạm vắng của người dân từ ngày 15/12- Ảnh 6.

Mức phạt trên là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Các quy định trên có hiệu lực từ ngày 15/12/2025.

Bắt tạm giam cô gái trẻ Trần Thị Mến


Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

chính sách mới

quy định mới

Sổ hộ khẩu

tạm trú

tạm vắng

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại