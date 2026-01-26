Theo Công an tỉnh Tây Ninh, công nghệ 4.0 phát triển mạnh mẽ giúp cho việc mua bán hàng hóa trực tuyến thuận tiện và phổ biến hơn bao giờ hết. Tiện ích của việc kinh doanh online (trực tuyến) gồm: Giao dịch không giới hạn địa lý và thời gian; nhiều kênh bán hàng đa dạng; khả năng tiếp cận số lượng lớn khách hàng, đa dạng thành phần, lứa tuổi; tiết kiệm chi phí (thuê mặt bằng, nhân viên); quy trình linh hoạt.

Lợi dụng các tiện ích trên, đối tượng lừa đảo sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng cũng tạo lập nhiều trang web kinh doanh online để chiếm đoạt tài sản. Chúng thường nhắm đến nạn nhân là phụ nữ trung niên. Sau đó, thông qua các ứng dụng Zalo, Facebook Messenger, Telegram…để kết bạn, kiên trì trò chuyện trong thời gian dài nhằm tạo lòng tin để mời gọi, rủ rê, dụ dỗ tham gia đầu tư, kinh doanh qua mạng. Thủ đoạn cụ thể:

- Hướng dẫn nạn nhân tải nền tảng qua đường dẫn đối tượng chia sẻ. Đăng ký tài khoản đăng nhập; thực hiện nhập hàng, nộp 50% tiền cọc trên hệ thống, bán hàng xong thì được thanh toán tiền cọc, tiền lời sau thời gian 05 - 10 ngày.

- Sau 2 lần thanh toán tiền đúng hạn để tạo niềm tin thì đối tượng hướng dẫn thực hiện mua các đơn hàng có giá trị lớn gấp nhiều lần. Sau nhiều lần mua hàng mà không được thanh toán, nạn nhân yêu cầu rút tiền ra thì đối tượng đưa ra nhiều lý do như: Phải thực hiện xong các đơn hàng đã đặt; duy trì điểm uy tín; bị phạt do thiếu vốn nhập hàng;… để nạn nhân nộp thêm tiền, kéo dài thời gian để thực hiện xong các đơn hàng đã đặt.

- Để tiếp tục lừa đảo ở giai đoạn tiếp theo, đối tượng hướng dẫn nạn nhân tạo Ví tiền điện tử (như OKX) để nhận lại tiền khi hệ thống hoàn trả, yêu cầu nạn nhân cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân có liên quan để xác nhận thông tin chính chủ, phải nộp số tiền hàng trăm triệu đồng để làm thủ tục và được hứa sẽ trả lại số tiền đã nộp; với các lý do như: Nộp phí nâng cấp ví, nộp phí phạt chậm nâng cấp ví, đóng thuế thu nhập cá nhân,… yêu cầu nạn nhân lần lượt nộp tiền rất nhiều lần để chiếm đoạt. Đến khi nạn nhân không còn khả năng nộp tiền thì đối tượng khóa trang web, xóa kết bạn.

Điển hình từ tháng 8/2025 đến tháng 10/2025, bà L.T.N, cư trú trên địa bàn phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh bị chiếm đoạt tổng số tiền trên 5 tỷ đồng với thủ đoạn tương tự nêu trên sau khi được tài khoản mạng xã hội kết bạn, dẫn dụ tham gia kinh doanh cửa hàng trực tuyến trên trang AI GLOBAL STORE.

Để phòng ngừa bị lừa đảo với các thủ đoạn tương tự, công an tỉnh Tây Ninh đưa ra một số khuyến cáo cho người dân. Cụ thể:

- Không tham gia đầu tư, kinh doanh vào các nền tảng không có pháp lý rõ ràng; nâng cao cảnh giác với các tài khoản chủ động kết bạn qua mạng xã hội, dẫn dụ tham gia đầu tư, kinh doanh “lợi nhuận cao”.

- Không cung cấp thông tin cá nhân (họ tên, năm sinh, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, email hoặc gmail) cho bất kỳ ai không quen biết hoặc không biết rõ nhân thân, lai lịch.

- Trường hợp phát hiện trang mạng xã hội có dấu hiệu lừa đảo, kịp thời trình báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh