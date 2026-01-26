Ông Trương Đức Hùng - Tổng Giám đốc Saigontourist Group, Trưởng Ban Tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - cho biết đường hoa năm nay không chỉ là không gian nghệ thuật mà còn là biểu tượng sinh động cho khát vọng vươn lên và kết nối của TPHCM trong thời kỳ mới. Việc kết hợp hai phong cách trải nghiệm ngày - đêm cùng công nghệ Mapping và AR nhằm kể câu chuyện về một siêu đô thị trẻ trung, năng động, nơi lịch sử và hiện đại cùng song hành.