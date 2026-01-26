HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Lộ diện những linh vật ngựa ở Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026

Hoàng Triều |

Những đại cảnh ở Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 đã được chế tác hơn 80% và các xưởng đang gấp rút hoàn thành công đoạn còn lại.

Cận cảnh linh vật ngựa trên đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, lần đầu tiên có 2 phiên bản ngày và đêm khác nhau trên cùng một không gian. Để đảm bảo thời gian thi công, các đơn vị sản xuất đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, những hình ảnh linh vật đầu tiên của năm Bính Ngọ đã lộ diện

Cận cảnh linh vật ngựa trên đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Tại xưởng chế tác của nghệ nhân Văn Tòng, những linh vật ngựa đầu tiên của Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 đã bắt đầu lộ diện

Cận cảnh linh vật ngựa trên đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 3.

"Lần đầu tiên sau 23 năm, Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ có hai phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ngày và đêm trong cùng một không gian" - nghệ nhân Văn Tòng hào hứng

Lộ diện những linh vật ngựa ở Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.
Lộ diện những linh vật ngựa ở Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Cổng chào với hình ảnh linh vật Bính Ngọ bay lên trên lũy tre cách điệu như những đợt sóng lớn, thể hiện nguồn năng lượng vươn lên mạnh mẽ, liên tục

Lộ diện những linh vật ngựa ở Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 6.
Lộ diện những linh vật ngựa ở Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 7.

Ông Trương Đức Hùng - Tổng Giám đốc Saigontourist Group, Trưởng Ban Tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - cho biết đường hoa năm nay không chỉ là không gian nghệ thuật mà còn là biểu tượng sinh động cho khát vọng vươn lên và kết nối của TPHCM trong thời kỳ mới. Việc kết hợp hai phong cách trải nghiệm ngày - đêm cùng công nghệ Mapping và AR nhằm kể câu chuyện về một siêu đô thị trẻ trung, năng động, nơi lịch sử và hiện đại cùng song hành.

Cận cảnh linh vật ngựa trên đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 4.

Công nhân đang kiểm tra trục xoay liên tục của đèn kéo quân khổng lồ cao hơn 6m, đường kính 6,4m. Tiểu cảnh này sẽ nằm ở khu vực “Rực rỡ miền ký ức”, tái hiện những hình ảnh Tết dân gian, gợi nhắc ký ức truyền thống và bản sắc văn hóa Việt.

Cận cảnh linh vật ngựa trên đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 5.

Ngoài xưởng của nghệ nhân Văn Tòng, xưởng chế tác của anh Đỗ Thế Bình tham gia thi công đại cảnh “Giang sơn cẩm tú” của Đường hoa Nguyễn Huệ; xưởng Tân Việt với đại cảnh Lý ngựa ô, Ngựa chín hồng mao và nhóm linh vật ngựa ở đại cảnh cuối đường hoa.

Cận cảnh linh vật ngựa trên đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 6.
Cận cảnh linh vật ngựa trên đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 7.

Các chất liệu thân thiện với môi trường luôn được ưu ái sử dụng khi tạo hình các linh vật cho Đường hoa Nguyễn Huệ

Cận cảnh linh vật ngựa trên đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 9.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ dự kiến thi công từ ngày 28-1 đến 1-2 (tức từ 11 đến 28 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Đường hoa sẽ chính thức mở cửa phục vụ người dân và du khách trong 8 ngày, từ 19 giờ ngày 15-2 (28 tháng Chạp) đến 21 giờ ngày 22-2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ).

