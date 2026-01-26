Cổng chào với hình ảnh linh vật Bính Ngọ bay lên trên lũy tre cách điệu như những đợt sóng lớn, thể hiện nguồn năng lượng vươn lên mạnh mẽ, liên tục
Ông Trương Đức Hùng - Tổng Giám đốc Saigontourist Group, Trưởng Ban Tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 - cho biết đường hoa năm nay không chỉ là không gian nghệ thuật mà còn là biểu tượng sinh động cho khát vọng vươn lên và kết nối của TPHCM trong thời kỳ mới. Việc kết hợp hai phong cách trải nghiệm ngày - đêm cùng công nghệ Mapping và AR nhằm kể câu chuyện về một siêu đô thị trẻ trung, năng động, nơi lịch sử và hiện đại cùng song hành.
Các chất liệu thân thiện với môi trường luôn được ưu ái sử dụng khi tạo hình các linh vật cho Đường hoa Nguyễn Huệ