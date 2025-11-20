Thông báo khẩn: Đà Nẵng và 5 tỉnh đặc biệt chú ý

Trong 24 giờ qua (từ chiều 19/11 đến chiều 20/11), khu vực các tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng đã có mưa to đến rất to như: Núi Thành 151,6mm (Đà Nẵng); Sa Huỳnh 136,2mm (Quảng Ngãi); Hồ Mỹ Thuận 237,6mm(Gia Lai); Cư Króa 390,8mm (Đắk Lắk); Suối Sung - Hoa Sơn 637,6mm (Khánh Hoà); Đạ Chais2 210,6mm (Lâm Đồng);...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm.
Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường tại TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội, người dân cần đặc biệt chú ý và chủ động phòng tránh.