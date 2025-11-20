Thông báo khẩn: Đà Nẵng và 5 tỉnh đặc biệt chú ý

Trong 24 giờ qua (từ chiều 19/11 đến chiều 20/11), khu vực các tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng đã có mưa to đến rất to như: Núi Thành 151,6mm (Đà Nẵng); Sa Huỳnh 136,2mm (Quảng Ngãi); Hồ Mỹ Thuận 237,6mm(Gia Lai); Cư Króa 390,8mm (Đắk Lắk); Suối Sung - Hoa Sơn 637,6mm (Khánh Hoà); Đạ Chais2 210,6mm (Lâm Đồng);...

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ở Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai ngập hơn 2 m, nhiều chỗ bị sạt lở, quân đội đã điều trực thăng, xe thiết giáp lội nước, xuồng chuyên dụng cứu trợ và tiếp tế lương thực cho người dân (Ảnh: Tiền phong).

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường tại TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá tại các khu vực (Ảnh: Trung tâm khí tượng thuỷ văn).

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội, người dân cần đặc biệt chú ý và chủ động phòng tránh.