Thông báo khẩn cấp: 2 thành phố đặc biệt chú ý

Hàng loạt xã, phường có nguy cơ ngập lụt dài ngày

Trong bản tin khẩn cấp trưa ngày 28/10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo về đợt lũ đặc biệt lớn trên các sông ở Thành phố Huế và Thành phố Đà Nẵng, với mực nước duy trì ở mức Báo động 3 (mức cao nhất).

Đại Nội Huế mênh mông trong nước lũ vào sáng 28/10 (Ảnh: Huế ngày nay).

Theo đó, tính đến 8h sáng ngày 28/10, lũ trên sông Hương (Huế) đang ở mức cao , trong khi lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu (Đà Nẵng) đang dao động ở mức đỉnh, tương đương đỉnh lũ lịch sử năm 2007.

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông tại Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng sẽ xuống nhưng vẫn duy trì ở mức trên BĐ3. Lũ lụt được cảnh báo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp.

Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng được dự báo kéo dài nhiều ngày, đồng thời cảnh báo nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất tại nhiều xã, phường, cụ thể như sau:

Thành phố Huế

Các xã/phường: Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Vĩnh Lộc, Phú Bài, Lộc An, Hưng Lộc.

Thành phố Đà Nẵng

Các xã/phường: Nam Phước, Xuân Phú, Duy Nghĩa, Thăng An, P. Điện Bàn, P. Hội An Tây, P. Hội An Đông, P. An Thắng, Xã Điện Bàn Tây, Xã Điện Bàn Bắc, Xã Hòa Tiến, Xã Đại Lộc, Xã Vu Gia, Xã Thu Bồn; P. Ngũ Hành Sơn, P. Cẩm Lệ, P. Hòa Cường, Hòa Tiến, Nông Sơn, Quế Phước, Đông Giang, Chiên Đàn, P. Quảng Phú, Tam Xuân, P. Hương Trà, P. Tam Kỳ, P. Bàn Thạch.

Chuyên gia lý giải về đợt mưa đặc biệt lớn ở miền Trung

Lý giải nguyên nhân gây mưa lớn ở khu vực Trung Bộ, trên VTC News, ông Mai Văn Khiêm (Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cho biết, do tổ hợp hình thế thời tiết là không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam lên, cộng thêm trường gió Đông ẩm hoạt động từ mực 1.500 - 5.000m.

Trên đây là một trong những hình thế mưa lớn rất điển hình của miền Trung. Các đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài đều do tổ hợp thời tiết này gây ra.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp khiến nhiều khu vực miền núi tại Đà Nẵng xảy ra sạt lở đất, nước lũ dâng cao..., các lực lượng vũ trang đã kịp thời có mặt, giúp dân sơ tán, di chuyển tài sản đến nơi an toàn (Ảnh: Báo Đà Nẵng).

Dự báo trong 2 ngày tới, tổ hợp không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới, gió Đông vẫn còn hoạt động mạnh nên đợt mưa đặc biệt này còn tiếp diễn đến hết ngày 29/10, sau đó mới có xu hướng giảm dần.