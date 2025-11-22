Thông báo khẩn: 3 tỉnh đặc biệt chú ý

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ tối 21/11 đến tối ngày 22/11), khu vực các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như: Sông Hinh 128,1mm, thôn 10 xã Ea M Doal 98mm (Đắk Lắk); Suối Sung - Hoa Sơn 66,6mm, Đại Lãnh 76,3mm (Khánh Hoà); Đạ Chais 44,6mm (Lâm Đồng);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 70mm, các tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng từ 5-15mm, có nơi trên 40mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường, cụ thể như sau:

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá tại các khu vực (Ảnh: Trung tâm khí tượng thuỷ văn).

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội, các địa phương và n

Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Xe đặc chủng đưa người dân ra khỏi vùng lũ (Ảnh: Báo Khánh Hòa).