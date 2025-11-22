Thông báo khẩn: 3 tỉnh đặc biệt chú ý

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ tối 21/11 đến tối ngày 22/11), khu vực các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như: Sông Hinh 128,1mm, thôn 10 xã Ea M Doal 98mm (Đắk Lắk); Suối Sung - Hoa Sơn 66,6mm, Đại Lãnh 76,3mm (Khánh Hoà); Đạ Chais 44,6mm (Lâm Đồng);...
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.
Trong 3-6 giờ tới, khu vực tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 70mm, các tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng từ 5-15mm, có nơi trên 40mm.
Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường, cụ thể như sau:
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội, các địa phương và n
Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.
Tính đến 17h chiều nay, mưa lũ làm 85 người chết và mất tích, trong đó có 72 người chết, 13 người đang mất tích.
Đắk Lắk, nơi hứng chịu mưa lũ dữ dội nhất cũng là khu vực tang thương nhất với 44 người chết và 8 người đang mất tích.
Tại Khánh Hoà 14 người chết, 2 người đang mất tích, chủ yếu là nạn nhân của sạt lở đất.
Gia Lai, Lâm Đồng mỗi địa phương có 5 người thiệt mạng.
Đà Nẵng có 2 người tử vong, 2 người mất tích.
Huế có 2 người tử vong, Quảng Trị 1 người bị thương.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, nước đang rút nhanh, các hộ gia đình đang tổng lực dọn dẹp vệ sinh sau mưa lũ. Vì vậy nhu cầu hỗ trợ trước mắt tại các địa phương là lương thực, thực phẩm, thuốc men và hoá chất khử trùng.
Trong đó, Gia Lai cần 2000 tấn gạo, 3.000 kg hóa chất Cloramine B, 100.000 viên Aquatabs;
Đắk Lắk đang cần 2000 tấn lương thực, 3.000 kg hóa chất Cloramine B, 1.000 lít hóa chất xử lý nguồn nước và môi trường; 1.000 túi túi sơ cấp cứu, 2.000 túi thuốc y tế và 5.000 túi an sinh, 30.000 lít hóa chất để khử trùng; hỗ trợ giống cây trồng (80 tấn lúa giống, 15 tấn ngô giống, 175 tấn giống đậu các loại,…), giống vật nuôi (trâu, bò, lợn, gà,…) và các vật tư thiết yếu khác để khôi phục sản xuất.