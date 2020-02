Thời tiết ngày 8/2: Không khí lạnh gây mưa, trời rét đậm, rét hại

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, sau mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; riêng phía Đông Bắc Bộ ngày 8-9/2 có rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất khoảng 12-15 độ C, vùng núi 8-11 độ C.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ nay đến khoảng ngày 10/2, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, riêng ngày 08/02 và ngày 09/02 gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; ở khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh; ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Thời tiết các khu vực trên cả nước:



Hà Nội: Có mưa và mưa nhỏ. Trời rét, riêng ngày 8-9/2 có rét đậm với nhiệt độ thấp nhất khoảng 13-15 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa rải rác, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa, mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C.