Thời tiết miền Bắc mát mẻ đến hôm nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm qua (2/10), không khí lạnh đã bao trùm toàn miền Bắc.

Trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi 16-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ; ở Nghệ An - Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ.

Thời điểm không khí lạnh tác động mạnh nhất từ đêm 2-5/10.

Trong 10 ngày tới, thời tiết ở Bắc Bộ mang đặc trưng của tiết trời mùa thu, ngày nắng hanh hao, lạnh về đêm và sáng. Ảnh: Tuổi trẻ thủ đô.

Theo dự báo, từ nay đến ngày 12/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa duy trì trạng thái thời tiết đêm không mưa; sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, mang đậm đặc trưng thời tiết của mùa thu.

Cơ quan khí tượng nhận định, trong tháng 10, nhiệt độ trung bình cả nước phổ biến cao hơn 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Tháng 11-12, nhiệt độ trung bình xấp xỉ, riêng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ khả năng thấp hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Rét đậm ở miền Bắc có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12.