Thói quen xấu khiến Từ Hy Viên mất sớm, liều lĩnh tiêm "chất độc" vào người?

Đầu năm nay, nữ diễn viên Từ Hy Viên đã khiến công chúng phải ngỡ ngàng khi đột ngột qua đời ở tuổi 49 do biến chứng từ căn bệnh cảm cúm. Rất nhiều “thuyết âm mưu” đã được đưa ra xoay quanh cái chết của nàng “Cỏ”, tuy nhiên, phần lớn khán giả đều cho rằng chính những thói quen không lành mạnh thời trẻ, từ việc ăn uống đến làm đẹp đã khiến cơ thể Từ Hy Viên suy kiệt và ra đi khi còn quá trẻ.

Cách đây không lâu, đạo diễn Vương Tinh đã chia sẻ đôi điều về Từ Hy Viên trên sóng livestream. Người cầm trịch bộ phim Thần Bài cho biết, lần đầu gặp mặt, Từ Hy Viên để lại cho ông ấn tượng là một cô bé phóng viên có làn da ngăm ngăm. Bản thân nữ diễn viên Vườn Sao Băng chẳng hề hài lòng với nước da trời sinh của mình tẹo nào, từng thử đủ mọi cách để trở nên trắng trẻo hơn, thậm chí không ngại tiêm “chất độc” vào người.

Từ Hy Viên.

Trang 163 hé lộ, những ngày đầu ra mắt, Từ Hy Viên từng phải đối mặt với nhiều lời bàn tán vì vóc dáng kém thon gọn và nước da sạm màu. Ám ảnh với sự hà khắc của công chúng, Từ Hy Viên quyết tâm sống với sự kỉ luật và nghiêm khắc trong việc thay đổi và gìn giữ nhan sắc gần như tuyệt đối mà chẳng màng đến sức khỏe của bản thân.

Năm 2004, Từ Hy Viên phát hành cuốn cẩm nang làm đẹp với cái tên Mỹ Dung Đại Vương, chia sẻ vô số kinh nghiệm từ quản lý cân nặng, chăm sóc da, tóc, cơ thể mà cô đã tự mình trải nghiệm. Quyển sách có số lượng bán ra lớn, lên đến hơn 100.000 bản, trở thành sách gối đầu gường của nhiều cô gái trẻ, nhưng nhiều người thực tế khó lòng áp dụng được theo cách của Từ Hy Viên do tính chất kham khổ mà nữ diễn viên đề ra.

Từ Hy Viên chẳng ngại nếm thử mọi phương pháp làm đẹp mà cô nghĩ ra được.

Để thoát khỏi làn da sạm màu bẩm sinh, Từ Hy Viên không ngần ngại mạo hiểm sử dụng nhiều phương pháp cải thiện từ trong ra ngoài, bao gồm cả tích cực và tiêu cực. Cô từng mặc áo dài tay suốt cả mùa hè, quyết không để ánh nắng mặt trời tiếp xúc đến da, bôi đến 4 chai kem chống nắng trong 10 ngày, đồng thời chăm chỉ uống nước, từ bỏ mọi thực phẩm có màu đen.

Nguy hiểm hơn, nữ diễn viên Bong Bóng Mùa Hè còn thử tiêm thuốc chống đông máu để làn da trắng nhợt. Tác hại cho việc này chính là chỉ cần va chạm nhẹ, cơ thể cô sẽ xuất hiện vết bầm tím rõ ràng, rất nguy hiểm nếu gặp vết thương hở.

Người đẹp họ Từ tuyên bố: " Để có thể trắng như ánh đèn huỳnh quang thì thà chết tôi cũng không phơi nắng", "Lúc đó tôi cũng không quan tâm việc có hại hay không, chỉ cần nghe rằng sẽ khiến da trắng lên thì phải thử", "Hoặc là gầy, hoặc chết", "Vì đẹp, uống thuốc độc tôi cũng sẽ uống".

Từ Hy Viên khao khát có một làn da trắng bật tông, không màng đến sức khỏe chỉ để đẹp hơn.

Ngoài ra, chế độ ăn kiêng khắc nghiệt của Từ Hy Viên cũng khiến người hâm mộ lo lắng không thôi. Trước khi kết hôn và sinh con, cân nặng của Từ Hy Viên luôn được giữ ở khoảng 42 - 44,4kg với chiều cao 1,62m. Để có được dáng người thon thả như ý, cô đã theo đuổi chế độ ăn uống khắc nghiệt: Hơn 10 năm không ăn đồ ngọt, mỗi ngày chỉ ăn 3 miếng cơm với đậu phụ lên men và uống 3 ngụm Coke Zero để duy trì sức lực. Cô cũng thử qua liệu pháp sốc điện để giảm cân, đặt mức điện áp ở mức 99.

Đặc biệt, sau khi cún cưng qua đời, Từ Hy Viên đã nếm thử phương pháp ăn chay trường và duy trì suốt 15 năm. Khi tham gia show truyền hình, nữ diễn viên có chia sẻ rằng, cô ăn chay theo phương pháp đặc biệt - "hủ tố", nghĩa là ăn những thực vật đã bị hỏng, hư thối. Cô tin rằng thực vật cũng có sinh mệnh nên chúng ta không nên ăn chúng lúc còn tươi. Mặc dù sau này Từ Hy Viên phải ngừng ăn chay để mang thai, sinh con nhưng có lẽ chế độ ăn uống đã gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể cô.

Lúc sinh thời, Từ Hy Viên từng tiết lộ trên sóng truyền hình rằng cô cảm thấy sức khỏe đi xuống, cơ thể không có sức, thường xuyên phải nhờ nhân viên công tác đỡ lấy. Điều này khiến netizen càng tin tưởng, chính chế độ ăn chay bất ổn và dùng thuốc vô tội vạ để làm đẹp, dưỡng trắng da đã gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể của nữ diễn viên Vườn Sao Băng, khiến cô bị giảm khả năng miễn dịch và sang thế giới bên kia khi còn chưa tới 50 tuổi.

Nguồn: 163