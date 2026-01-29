Thói quen gây hại khi lái xe vào mùa đông lạnh

Mùa đông không chỉ mang đến thời tiết lạnh giá mà còn tạo ra nhiều thách thức cho các tài xế. Nhiều người không nhận ra rằng chính những thói quen lái xe trong thời gian này có thể dẫn đến hư hỏng lâu dài cho xe.

Để xe nổ máy quá lâu

Khởi động động cơ trong vài phút là cần thiết, nhưng để xe chạy không tải trong 15 - 20 phút mỗi sáng có thể gây hại cho động cơ. Việc này khiến nhiên liệu trộn lẫn với dầu, làm giảm hiệu quả của dầu và gây tích tụ cặn bẩn bên trong động cơ.

Bỏ qua áp suất lốp

Khi nhiệt độ giảm, áp suất lốp cũng giảm theo. Lái xe với lốp non hơi không chỉ ảnh hưởng đến độ bám đường mà còn làm giảm tuổi thọ lốp và hiệu suất nhiên liệu. Kiểm tra áp suất lốp hàng tuần là cách đơn giản để đảm bảo an toàn.

Tăng tốc hoặc phanh gấp

Những chuyển động đột ngột trên đường trơn trượt có thể gây trượt bánh và làm hư hại hệ thống treo, lốp và phanh. Lái xe nhẹ nhàng và lên kế hoạch trước cho các chuyến đi sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của xe.

Tăng ga trước khi động cơ nóng lên

Việc tăng ga khi động cơ chưa đạt nhiệt độ hoạt động bình thường có thể gây áp lực lên các bộ phận bên trong. Hãy để động cơ ổn định trong vài phút đầu tiên trước khi tăng tốc.

Bỏ qua bảo trì

Trì hoãn việc thay dầu hoặc kiểm tra phanh trong thời tiết lạnh có thể dẫn đến những hư hỏng lớn hơn. Tuân thủ lịch bảo trì định kỳ là cách đơn giản nhất để giữ cho xe hoạt động đáng tin cậy trong mùa đông.

Bằng cách tránh những thói quen này, bạn có thể bảo vệ chiếc xe của mình khỏi những hư hỏng không đáng có và đảm bảo an toàn khi lái xe trong mùa đông.