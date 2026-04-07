HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thời hoàng kim của dòng phim 18+ Hong Kong và những "nàng thơ" làm khuynh đảo màn ảnh thập niên 90

Bảo Lâm |

Dòng phim 18+ Hong Kong thập niên 90 là bệ phóng đưa những tên tuổi như Thư Kỳ, Khâu Thục Trinh hay Ôn Bích Hà trở thành những huyền thoại đi sâu vào ký ức của bao thế hệ khán giả.

Nếu được hỏi về thời kỳ rực rỡ nhất của điện ảnh Hong Kong, chắc chắn không thể bỏ qua thập niên 80-90. Đây là giai đoạn mà dòng phim dán nhãn Category III (Phim cấp 3) đạt đến đỉnh cao cả về số lượng lẫn chất lượng. Không chỉ là những thước phim gợi cảm thuần túy, nhiều tác phẩm thời bấy giờ còn được giới phê bình đánh giá cao về kịch bản, đạt doanh thu phòng vé kỷ lục và trở thành những mảnh ghép không thể thiếu trong lịch sử điện ảnh xứ Hương Cảng.

Theo thống kê, vào thập niên 90, có tới 25% phim nội địa Hong Kong thuộc thể loại này. Dòng phim 18+ từng là "xương sống" nuôi sống nhiều hãng phim và là bệ phóng đưa hàng loạt mỹ nhân bước lên hàng ngũ siêu sao. Hãy cùng điểm lại những "bóng hồng" kinh điển nhất của thời kỳ này.

1. Khâu Thục Trinh

Dưới sự nhào nặn của "ông trùm" Vương Tinh, Khâu Thục Trinh đã rũ bỏ hình tượng trong sáng để trở thành biểu tượng quyến rũ qua siêu phẩm Naked Killer (Sát Thủ Lỏa Thể). Vẻ đẹp của cô là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét tinh nghịch, ngây thơ và sự nóng bỏng chết người. Khâu Thục Trinh chính là minh chứng rõ nhất cho việc đóng phim 18+ vẫn có thể giữ được đẳng cấp sang trọng và sự tôn trọng từ công chúng.

2. Thư Kỳ

Thư Kỳ có lẽ là cái tên thành công nhất trong việc "mặc lại quần áo" sau khi nổi tiếng từ dòng phim cấp 3. Với đôi môi hờ hững và diễn xuất bản năng, cô đã ghi dấu ấn đậm nét qua các tác phẩm như Ngọc Nữ Tâm Kinh. Sự nghiệp của Thư Kỳ là một hành trình phi thường, chứng minh rằng tài năng thực sự có thể vượt qua mọi định kiến khắt khe của xã hội.

3. Lý Lệ Trân

Trước khi gây sốc với Khi mật đào chín mọng (The Spirit of Love), Lý Lệ Trân vốn nổi danh với hình tượng ngọc nữ thanh thuần. Sự lột xác của cô trong dòng phim 18+ đã tạo nên một cơn địa chấn tại phòng vé Hong Kong thời bấy giờ. Gương mặt trẻ thơ đối lập với thân hình quyến rũ đã giúp cô trở thành "người tình trong mộng" của biết bao thế hệ khán giả.

4. Ôn Bích Hà

Ôn Bích Hà không đóng quá nhiều phim 18+, nhưng mỗi lần xuất hiện cô đều khiến khán giả nghẹt thở. Với tác phẩm Biến Động Kinh Hồn (All of a Sudden), cô đã khẳng định đẳng cấp diễn xuất tâm lý đỉnh cao bên cạnh tài tử Nhậm Đạt Hoa. Nét đẹp đài các, mặn mà của Ôn Bích Hà luôn mang đến một luồng gió mới, đầy tính nghệ thuật cho dòng phim nhạy cảm này.

5. Diệp Ngọc Khanh

Diệp Ngọc Khanh chính là người mở đường cho trào lưu các hoa hậu, á hậu đóng phim cấp 3 để tìm kiếm hào quang. Với bộ ba phim đình đám: Hãy chiếm lấy em, Người đàn bà đẹp và Khao khát thầm kín, cô đã tạo nên một kỷ lục doanh thu vô tiền khoáng hậu. Không chỉ có nhan sắc, Diệp Ngọc Khanh còn được nể phục bởi sự thông minh và bản lĩnh trong việc định hướng sự nghiệp.

6. Dương Tư Mẫn

Dù là người gốc Nhật Bản, nhưng tên tuổi của Dương Tư Mẫn lại gắn liền với điện ảnh Hong Kong và Đài Loan qua vai diễn Phan Kim Liên trong Tân Kim Bình Mai. Sở hữu vòng một "khủng" và nét diễn lơi lả, cô đã tạo nên một phiên bản Phan Kim Liên kinh điển mà đến nay vẫn chưa có đàn em nào vượt qua được về độ táo bạo.

7. Ông Hồng

Từng đăng quang Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Châu Á, việc Ông Hồng chuyển hướng sang đóng phim cấp 3 như Mãn Thanh Thập Đại Khốc Hình đã gây ra nhiều tranh cãi dữ dội. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận sức hút và nhan sắc rực rỡ của cô trong các trang phục cổ trang cách tân, góp phần đưa các bộ phim cô tham gia trở thành bom tấn phòng vé.

"Nữ hoàng phòng trà" U50 được trai đẹp kém 12 tuổi ngưỡng mộ, sở hữu biệt thự trải từ Việt Nam sang Mỹ
Tags

Thư Kỳ

Ôn Bích Hà

Khâu Thục Trinh

phim 18+

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

01:01
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

00:51
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại