Thời hạn cuối phải liên kết tài khoản ngân hàng, chứng khoán với VNeID

Người dùng ngân hàng, chứng khoán và mạng xã hội cần lưu ý thời hạn liên kết, xác thực tài khoản với VNeID theo quy định mới.

Theo Nghị định 320/2026 sửa đổi quy định về định danh và xác thực điện tử, tài khoản giao dịch trên các nền tảng số thuộc 12 lĩnh vực phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID.

Danh sách này bao gồm giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, ngân hàng, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, vận tải, du lịch, dược, khám chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam.

Đáng chú ý, quy định đặt ra thời hạn khác nhau đối với từng nhóm tài khoản. Cụ thể, các tài khoản được tạo trước ngày 28/9/2026 phải hoàn thành liên kết với VNeID trước ngày 31/12/2026.

Tài khoản ngân hàng phải xác thực VNeID trước ngày 30/6/2027, trong khi chứng khoán và mạng xã hội có hạn chót là 31/12/2026. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Riêng tài khoản ngân hàng được áp dụng thời hạn dài hơn, đến hết ngày 30/6/2027. Như vậy, người dùng các dịch vụ ngân hàng có thêm 6 tháng để hoàn tất việc liên kết, xác thực so với phần lớn các lĩnh vực còn lại.

Đối với thương mại điện tử, quy định áp dụng với tài khoản của người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết. Trong khi đó, các tài khoản mạng xã hội tại Việt Nam cũng nằm trong diện phải thực hiện xác thực theo quy định mới.

Tài khoản phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh và các dịch vụ xuyên biên giới cũng phải liên kết với VNeID trước khi sử dụng, nếu nền tảng đáp ứng đủ điều kiện. Với những lĩnh vực khác, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ sẽ ban hành danh mục các giao dịch trực tuyến bắt buộc xác thực thông qua VNeID.

Không chỉ áp dụng với tài khoản người dùng, quy định còn đặt ra yêu cầu đối với các nền tảng số quốc gia. Theo đó, những nền tảng này phải tích hợp VNeID để phục vụ xác thực, đăng nhập và thực hiện giao dịch giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân trước ngày 31/12/2026.

VNeID hướng tới trở thành siêu ứng dụng quốc gia

Việc mở rộng liên kết, xác thực tài khoản trên các nền tảng số là một phần trong định hướng phát triển VNeID thành trung tâm của hệ sinh thái số quốc gia.

Tính đến cuối năm ngoái, cả nước có hơn 65 triệu tài khoản VNeID được kích hoạt. Ứng dụng hiện tích hợp nhiều thông tin, giấy tờ cá nhân và cung cấp hơn 50 tiện ích phục vụ người dân.

Theo Đề án "Phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNeID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045", ứng dụng được định hướng phát triển thành siêu ứng dụng, tích hợp ngày càng nhiều dịch vụ thiết yếu.

Đến năm 2028, mục tiêu là tích hợp đầy đủ giấy tờ của công dân, tổ chức theo quy định, xác thực thuê bao di động và bước đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Người đủ điều kiện cũng được định hướng cấp chứng thư chữ ký số để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Đến năm 2030, người dùng VNeID mức độ 2 có thể tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử khi có nhu cầu. Khoảng 70% tiện ích, dịch vụ trên ứng dụng được đặt mục tiêu ứng dụng AI, đồng thời mở rộng các hình thức thanh toán không tiền mặt và thanh toán hóa đơn thiết yếu.

Xa hơn, đến năm 2045, toàn bộ tiện ích, dịch vụ trên VNeID được định hướng tích hợp AI.