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Thời gian nào không tính hưởng phụ cấp vùng đặc biệt khó khăn?

chinhphu.vn
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Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP đã quy định cụ thể thời gian không được tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định này.

Bà Cao Hiền (Nghệ An) là Phó Bí thư Đảng ủy xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Vừa qua bà có quyết định cử đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị không tập trung (học 10 ngày/tháng) ở vùng thuận lợi và bà vẫn làm việc bình thường.

Bà Hiền hỏi, bà có được hưởng các chế độ phụ cấp vùng khó khăn theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP không? Xã bà có cán bộ được cấp trên cử đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Trường chính trị tỉnh thì có được hưởng các chế độ phụ cấp theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP không?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Điều 13 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ quy định thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp.

Trong đó, tại khoản 3 Điều 13 đã quy định cụ thể thời gian không được tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định này (thời gian đi công tác, làm việc, học tập không ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH; thời gian bị tạm đình chỉ công tác, thời gian bị tạm giữ, tạm giam).

Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh) thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Theo đó, đề nghị bà liên hệ với cơ quan quản lý trực tiếp hoặc cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh (Sở Nội vụ) để xem xét, giải đáp hoặc báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

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